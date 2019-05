Puno: Exalcalde se libra de cárcel gracias a fallos de jueces

El exalcalde de Azángaro (Puno), Efraín Murillo Quispe, detenido el 6 de mayo por contar con orden de captura para cumplir una condena de dos años de cárcel, recobró su libertad gracias a una serie de habeas corpus que interpuso. Estos fueron otorgados por jueces de Arequipa.

La Sala Penal de Apelaciones de Azángaro, en el 2017, reformuló el fallo en primera instancia, el cual lo condenaba a tres años de pena efectiva por el delito de omisión de los deberes funcionales. Esta instancia superior redujo a dos años la condena que quedó firme.

Sin embargo, Murillo le sacó la vuelta a la sentencia. En marzo de ese mismo año, acudió ante el juez de Arequipa Wilmer Calle Olivera, presentando un habeas corpus. Alegaba que la pena que le impusieron debería ser menor por una serie de atenuantes. Wilmer Calle, en octubre de 2017, le dio la razón.

Ese fallo fue apelado por la Procuraduría del Poder Judicial (PJ). La Corte Superior de Justicia de Arequipa logró revocarlo y quedó sin efecto. No contento, el exalcalde recurrió al Tribunal Constitucional (TC), presentando el recurso de agravio constitucional. Aún no hay pronunciamiento.

Al quedar nulo ese habeas corpus, el juez de Azángaro, Santos Poma Machaca, renovó su pedido de captura. Sin embargo, Murillo volvió a recurrir a un habeas corpus ante el mismo juez. Alegó que no podía ser detenido, mientras no haya pronunciamiento final del TC. Calle le dio la razón, pero su fallo fue anulado ante la apelación de la Procuraduría del PJ. Se determinó que recurrir al TC no es un recurso impugnatorio a la sentencia que es firme.

Así, el juez Poma volvió a ordenar la captura de Murillo, pero este apeló a otro habeas corpus con el argumento anterior. El juez del distrito de Hunter, César Ballón Carpio Gonzales, falló a su favor. Con esta última decisión, el exalcalde Murillo, que estaba detenido, fue liberado.

Piden sanción para jueces

Fuentes de la Procuraduría del Poder Judicial señalaron que la OCMA debería investigar a los jueces que fallaron a favor de Efraín Murillo. Advirtieron que podría quedar libre de polvo y paja porque la pena prescribiría al pasar los dos años de condena. Murillo afronta otros procesos por lavado de activos y corrupción.