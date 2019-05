Urresti sobre Susana Villarán: "Creó un personaje que nos engañó a muchos"

Luego que Susana Villarán reconociera los aportes de Odebrecht y OAS para la no revocatoria, Daniel Urresti consideró que la exalcaldesa, durante su gestión edil, formó un personaje que engañó a la ciudadanía, además de ser corrupta como otros personajes que aceptaron coimas.

A través de su cuenta de Twitter, el ahora gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos indicó que Villarán de la Puente buscó continuar como autoridad con poder de decisión.

“Susana Villarán creó y actuó un personaje decente y honrado que logró engañarnos a muchos”, indicó Daniel Urresti, “la verdad: es tan corrupta como todos los que recibieron dinero ilegal para su beneficio con el agravante de ser funcionaria pública con poder de decisión”.

La situación de Villarán no sería la óptima. Ella aceptó la recepción del dinero de Odebrecht y OAS junto a su ex gerente municipal José Miguel Castro. No obstante, justificó la acción señalando que fue para mantener la gobernabilidad y para luchar contra la presunta “mafia política” del sí a la revocatoria. Añadió que no hubo intercambio de favores ni coimas. Con el reconocimiento, el contexto no la beneficia.

Según la Fiscalía, Castro también solicitó 4 millones de dólares a OAS para la reelección de Susana Villarán, mientras que ella habría beneficiado a ambas constructoras con la Ruta de Lima y la adenda de la Línea Amarilla.

La declaración de la exalcaldesa sucedió a dos días de la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.