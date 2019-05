Jorge Muñoz sobre Susana Villarán: "El fin no justifica los medios"

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre el caso de Susana Villarán, quien ocupó el sillón municipal del 2010 al 2014, y sobre quien pesa ahora un pedido del Ministerio Público para que el Poder Judicial dicte 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Susana Villarán es investigada por los aportes que recibió de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña del No a la revocatoria y las obras que se ejecutaron a favor de las constructoras a cambio de ello.

El último sábado por la noche, la exalcaldesa reveló que siempre supo de las transferencias de dinero y que lo hizo para "darle gobernabilidad a Lima". No obstante, para Jorge Muñoz esto no es aceptale.

"El fin no justifica los medios, mucho menos cuando estos tienen intereses económicos. No podemos ceder ante la coima y el chantaje. Eso se llama corrupción y los peruanos estamos asqueados de situaciones como estas", escribió en redes.

El Poder Judicial evaluará este lunes 13 de mayo el pedido de 36 de prisión preventiva que el fiscal Carlos Puma solicitó en contra de Susana Villarán, en el marco del caso Lava Jato.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que se debe aplicar la máxima pena a la exburgomaestre. "Que se castigue con la máxima pena para que no se repita", escribió.

Declaraciones de Susana Villarán sobre aportes de Odebrecht y OAS

Susana Villarán reconoció en una entrevista a Exitosa que sabía de los aportes de las empresas Odebrecht y OAS a su campaña y pidió perdón ante la audiencia. Sin embargo, aseguró que no sabía, en aquel tiempo, que existían "fondos ilegales de la Caja 2".

Además, negó que el dinero que recibieron ella y José Miguel Castro, exgerente de su gestión, haya sido a cambio de entregar obras o la firma de adendas. "No hubo en ningún momento un intercambio de adenda o contrato por apoyo en la campaña (...) no he recibio un sol de coimas", aseveró.

La exalcaldesa dijo que solo buscaba el beneficio de la ciudad de Lima. "Enfrentar el Sí a la revocatoría significaba impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad de Lima, entrando por la puerta la falsa, para beneficiarse con el suelo urbano", expresó.