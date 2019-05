Día de la Madre

Señor Director:

Este domingo nuestro país celebra el Día de la Madre, y en especial teniendo en cuenta lo que nos dejó la interpelación en el Congreso sobre el enfoque de género, esta fecha también debe servir para reflexionar con respecto a la maternidad y el estereotipo que se le ha impuesto a la mujer.

La maternidad puede ser una de las etapas más hermosas para el ser humano, pero siempre y cuando esta sea una elección. Lamentablemente, el fanatismo religioso que existe en nuestro país ha llevado a que muchos crean que un embarazo siempre debe continuar incluso cuando este es producto de una violación. Para una mujer que no eligió serlo, la maternidad pierde toda alegría y se convierte en un problema económico por los gastos que implica criar a un hijo que no estaba en los planes; psicológico, porque es muy probable que la mujer tenga que abandonar sus metas personales; y social porque seguimos siendo una sociedad que juzga a las madres solteras.

Además, la maternidad tampoco debe ser una obligación para las mujeres. La ideología machista que está muy arraigada en nuestra cultura ha llevado a que se vea a la mujer como un ser que tiene como principal propósito en la vida convertirse en madre y conseguir un hombre para casarse. Es muy probable que este domingo a aquellas mujeres solteras se les insinúe que deben casarse y tener hijos pronto en una muestra más del papel al que desafortunadamente se quiere limitar a la mujer.

Convertirse en madre debe ser una experiencia que haga feliz a la mujer que así lo decida, pero no se tiene que convertir en una obligación impuesta por la sociedad. De esa forma, en el futuro el Día de la Madre será celebrado por mujeres que deseaban serlo y aquellas que no lo tienen en sus planes no sean menospreciadas ni vistas como personas incompletas.

Cristian Rebosio Aguilar

cristianrebosio95@gmail.com

Ideología de género

Señor Director:

El jueves el Congreso interpeló a la ministra de Educación, sin embargo, el debate fue carente de argumentos de quienes defienden la postura. La cuestión de la ideología de género tiene defensores como detractores, lo más importante es comprendernos. ¿Qué pesa más en la construcción sexual de una persona, lo biológico o lo social?

El sexo hace referencia a lo biológico, que se lee mediante los cromosomas sexuales, XX (niñas) y XY (niños). Esta diferenciación se produce gracias al gen SRY del cromosoma Y (gen conmutador del sexo); es este gen el que “escoge”. El sexo no se asigna, está determinado en los genes. Es, por tanto, una variable biológica. Esto implica requerimientos, susceptibilidades y diferencias anatómicas, fisiológicas y genéticas entre hombres y mujeres. El género hace referencia a la categorización social, a la toma de conciencia de valores, conductas y papeles que se atribuyen a la persona según el sexo que tenga.

Para fundar una sociedad madura necesitamos que, desde ambas posiciones, aceptemos que hay diferencias por el sexo, que hay diferencias de género y que estas diferencias no deberían mellar los derechos y la dignidad de la persona.

Mg. Luis Yaranga Cahuana

docente UNMSM

Pagos a Essalud

Señor Director:

La ministra de Trabajo presentará una iniciativa para agilizar el pago de deudas a Essalud. No dice en qué consiste. No se trata de agilizar el pago de los que decidieron hacerlo, sino obligar a los deudores. Cuando se creó el seguro a estos se les iniciaba ‘procedimiento coactivo’ y se embargaban sus bienes hasta que cancelen.

Humberto Tochio Villanueva

dni 07929983