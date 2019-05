¿Al final, la misma vaina de siempre?

La política peruana se percibe cada vez más desilusionante, no solo por todo lo que ha ocurrido en el pasado reciente sino, principalmente, por lo que pasa ahora, pero, también, por lo que puede pasar en el futuro próximo.

El pasado reciente de las últimas dos décadas es –con otros rostros y estilos– una reiteración de la podredumbre de fujimontesinismo, desde sus herederos directos hasta sus opositores –de izquierda a derecha, sin dejar espacios ilesos de la hediondez–, muchos de los cuales se dedicaron a seguir usando el estado como instrumento para ejercer poder con el fin de llenarse los bolsillos en perjuicio de la población.

Varios de ellos están siendo ahora procesados en casos vinculados a lava jato y pueden acabar en la cárcel si antes no se escapan o suicidan.

Es positivo que se los esté juzgando, pero no hay que hacerse ilusión de que esto ayude a reducir la corrupción en el futuro si se toma en cuenta que los casos del fujimontesinismo no asustaron lo suficiente a los de los casos lava jato, quienes siguieron en la misma vaina.

Los estilos actuales no son precisamente esperanzadores. No solo porque la corrupción sigue campeando, como lo demuestra cotidianamente un congreso que no solo es corrupto, sino mediocre como lo comprobaron los fujimoristas en sus penosas actuaciones en la desilusionante interpelación al enfoque de género, sino, también, prepotente como lo ratificó el fujiaprismo al maltratar y humillar al grupo de policías que participó en el operativo de detención del ex presidente García.

Todo lo que está ocurriendo, desde los destapes de corrupción hasta los comportamientos del momento actual, está jubilando a una generación política que muy difícilmente logre recuperarse para volver al poder.

Esto pone en el foco a los que se preparan para gobernar, pero, lamentablemente, no se percibe, aún, políticos que se asomen con agendas e ideas que ofrezcan una visión estimulante del futuro más allá de repetir lo que ahora más o menos funciona.

El Perú es hoy un país autocomplaciente por los avances de las últimas décadas, pero desconcertado sobre qué hacer en el futuro y con el riesgo de que aparezca algún nuevo aventurero para repetir la misma vaina de siempre.