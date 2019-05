Marco Gasco: “Planta de transferencia se perderá por falta de recursos”

Ysela Vega Huayambal

El contrato suscrito entre el ayuntamiento chiclayano y la empresa Veolia sigue generando críticas y hasta denuncias por las presuntas irregularidades...

Todo se superó y Veolia cuenta con los registros necesarios que se exigen para contratar con el Estado.

Empero, existen informes del Órgano de Control Institucional (OCI) que advirtieron de hechos adversos en el proceso de contratación.

La Contraloría emitió el Informe de Control n.º 007 con fecha 6 de mayo respecto al perfeccionamiento del contrato, el que indica que no se han identificado situaciones adversas que afecten la continuidad del proceso para la contratación de diez compactadoras.

Aunque este caso conllevó a que los concejales de oposición lo denuncien en la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible...

Esa denuncia es irregular no se basa en los informes de la Contraloría.

Incluso existe una denuncia del congresista Héctor Becerril...

No le tengo miedo a este presunto delincuente incluido en una investigación...Él (Becerril) está sindicado de recibir coimas por la planta de transferencia que ensució la moral de los chiclayanos. Los 11 millones de soles que nos obsequió la Cooperación Suiza en el marco del proyecto Chiclayo Limpio se perdieron por culpa de estos presuntos delincuentes que hicieron de la política nacional un caos.

¿Entonces considera que Héctor Becerril lidera las denuncias en su contra?

Por supuesto. Él quiere liderar el fracaso, pues vamos a tener éxito a pesar del poder que protege a Héctor Becerril. Por lo tanto, no hay nada malo en la ejecución del contrato.

¿Los resultados del trabajo de las compactadoras de Veolia son positivos en el recojo de los residuos sólidos?

Absolutamente que sí. Se recogen más de 150 toneladas de residuos sólidos por estas máquinas al día y es escrupulosamente pesado. Además descarto que se guarden vehículos municipales operativos. Tenemos carros que están en proceso de arreglo.

¿Usted considera necesario oxigenar la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos?

Yo ratifico la confianza de los que están.

¿Y de los 17 funcionarios que la Contraloría indica no cumplen con los requisitos que establecen los documentos de gestión?

No, no lo sé. Estamos en evaluación y el que no cumple con los requisitos será separado del cargo. Nosotros vamos hacer lo que las normas nos digan y conforme a su jerarquía.

Planta de transferencia

Tras el retiro de la Cooperación Suiza, ¿se liquidó el proyecto Chiclayo Limpio?

Estamos en el proceso de liquidación el que se prevé culminar en junio.

¿Cuál es la situación de la planta de transferencia?

Abandonada, ya no hay dinero. Incluso se solicitó al Colegio de Ingenieros de Lambayeque realizar un peritaje para conocer el avance físico y financiero. Lo que se tenga que pagar se pagará.

¿Ello significa que todo lo que se hizo en dicha obra se perderá?

Lamentablemente. No tenemos dinero, no hay presupuesto, ya se fue la Cooperación Suiza.

¿Y cuál es la gestión que realiza para mejorar el sistema de limpieza pública?

Se realiza el seguimiento ante el Ministerio del Ambiente, pues a fin de año deben estar listas las celdas de transición en el botadero de Reque, el que es un proyecto valuado en 8 millones de soles. Estas celdas tendrán una duración de tres años; pero hay preocupación por la falta de sensibilización de los vecinos, a los que pido respetar el horario de recojo de la basura por el bien de la ciudad.

¿Tras la renuncia de César Torres a la jefatura del Centro de Gestión Tributaria (CGT), ¿a quién designó en su reemplazo?

Es el señor César Huancas quien se desempeñó como gerente de Recursos Humanos; mientras Erika Araujo quedará en dicha área. Es preciso indicar que el trabajo se fortalecerá con la actualización del catastro, por lo que se asignó un millón de soles.

¿Y la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo tiene designado de manera oficial al presidente del directorio?

Es Rolando Campodónico Vassallo, quien también es presidente del Club de la Unión.