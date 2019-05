Susana Villarán: “No sé cuáles serán las consecuencias de estas declaraciones”

Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, quien viene siendo investigada por el Ministerio Público por el irregular financiamiento de la campaña del no a la revocatoria en el 2012, acaba de reconocer que tanto OAS como Odebrecht dieron aportes.

Tras el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva en su contra, la exburgomaestre de Lima reconoció en declaraciones a Exitosa, haber recibido aportes para la campaña por el no a la revocatoria, pero recalca que "no recibió ni un sol".

Conocida la gravedad de su confesión, Susana Villarán afirma no saber cuáles serán las consecuencias de sus declaraciones que la podría dejar tras las rejas si es que el Poder Judicial acepta el pedido del Ministerio Público.

“Yo no he manejado ni un sol. No vengo a soplar la pluma a nadie, yo vengo a asumir una responsabilidad. Una responsabilidad de carácter político, no operativo y no te puedo dar los detalles”, declaró Susana Villarán a radio Exitosa.

“Me estoy haciendo por tercera o cuarta vez responsable. Yo no sé cuáles van a ser las consecuencias de esto que estoy diciendo ahora acá”, agregó.

Asimismo, en medio de sus aclaraciones añadió que “jamás ha habido pitufeo ni ninguna de estas cosas. Las investigaciones serán las que van a definir estas cosas [si alguien se llevó el dinero]. En este momento yo no puedo decirte ni darte detalles porque no los conozco”.

Susana Villarán es investigada por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.