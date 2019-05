Ley de amnistía en Las Bambas

Por la razón y la ley

Richard Arce, congresista (Nuevo Perú).

Los escenarios de grave conflictividad social y política, más aún cuando expresan procesos en desarrollo con actores sociales y territorios, exigen adoptar medidas extraordinarias que permitan alcanzar condiciones para restablecer la paz e igualdad, de manera que fluya el diálogo, sin persecuciones ni inseguridades y amenazas que se derivan del uso de la fuerza. Tal es el propósito de la amnistía en favor del cese de la persecución a luchadores sociales y comuneros, a lo largo del corredor minero del Proyecto Las Bambas, que he propuesto en ejercicio de una facultad que me otorga el Artículo 102° Numeral 6 de la Constitución. Queda en manos del gobierno resolver el conflicto de Las Bambas.

Norma con nombre propio

Sergio Dávila, congresista (PpK)

Tenemos que respetar la independencia de poderes, si se aprueba la Ley de Amnistía significa condonar actos criminales y de corrupción. El Congreso tiene la potestad de modificar ciertas normas, pero en estos temas que ya están encaminados habría que analizar, porque no puede haber normas con nombres propios, no es la forma de solucionar los conflictos de las comunidades. Lo que se busca es la objetividad en el proceso de resolver la problemática, el gobierno no puede alentar la impunidad. Si un parlamentario presenta un proyecto de ley de este tipo, el Ejecutivo debe mantenerse al margen, ya que no tiene ninguna injerencia, es competencia de otros poderes del Estado.