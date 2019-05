Doce funcionarios de GR no cumplen requisitos para ocupar cargos de confianza

Doce funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes no cumplen con el perfil profesional para ocupar los puestos claves en la entidad. Según el informe n.º 007-2019 de la Contraloría, los servidores no presentan la experiencia en el cargo como está establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

Los funcionarios observadores son: Abrahan Castillo Velásquez (Administración), Edgar Atoche Abrahn (Logística), Pedro Saldarriaga Peña (Promoción de Inversión), Aura Silva Márquez (Juventudes), Rosa Alburqueque Dios (Inclusión Social), Darwin Castro Jiménez (Obras), Dilthey Romero Gallegos (Asesoría Jurídica), Willian Ramos Timaná (Recursos Naturales), Mariugenia Azañero Bellido (Secretaría Regional), Oscar Herrera Soriano (Seguridad y Defensa Nacional), Jhon Velarde Solís (Gestión y Desastres) y Dam Chinga Zeta (Desarrollo Social).

Todos ellos no tienen experiencia mayor de cinco años en el cargo, además no se encuentran inscritos en los colegios de Abogados e Ingenieros. Tampoco presentan constancias en capacitación de contrataciones con el Estado.

En el caso de Pedro Saldarriaga, no presenta el grado de inglés intermedio. Rosa Alburqueque es profesora cuando el área requiere un economista. Oscar Herrera no es profesional en ingeniería y Dam Chinga Zeta no tiene maestría en Gestión Gerencial.