Salgado sobre sus declaraciones de la reforma política: "De repente no me expresé bien"

La parlamentaria fujimorista Luz Salgado fue sumamente cuestionada por sus declaraciones proporcionadas el miércoles 8 sobre los proyectos de reforma política, presentadas por el Ejecutivo hace un mes.

“Que sepa bien la población que la reforma política es para después del 2021, y sí se le está dando la prioridad porque ya la comisión de Constitución ha aprobado un cronograma con la votación de todos los partidos políticos. Hay un cronograma que está estableciendo discutir por temas, y que se ha puesto fecha”, manifestó la legisladora de Fuerza Popular.

La parlamentaria manifestó posteriomente que no se expresó bien y que quería dar a entender otro mensaje. "Se me entendió mal y eso quiero aclarar, de repente no me expresé bien", señaló Luz Salgado para RPP.

Lo que traté de decir es que estos problemas que existen en el país, que son importantes y prioritarios, tienen que resolverse ya y el Ejecutivo no lo hace. Que lo nuestro, que cumpliendo el cronograma, van a estar listos para el 2021", añadió.

Asimismo, aseguró que la Comisión de Constitución tiene cientos de proyectos pendientes, pero que se están reuniendo más veces a la semana para acelerar su trabajo.

"Estamos trabajando las reformas en las que están incluidos no solos los presentados por el Ejecutivo, sino 300 proyectos que existen en la comisión. Ustedes están viendo que ahora la comisión se está reuniendo tres veces por semana cuando usualmente es una", apuntó.

Vale recordar, que la aprobación de las leyes de reforma judicial se han venido demorando por más de 8 meses y por ello se le pide celeridad al Congreso. Asimismo, se debe tener en cuenta que los proyectos de reforma política deben aprobarse antes de fin de este 2019 para que puedan aplicarse en las próximas elecciones.