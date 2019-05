RMP: "El premier Salvador del Solar tiene que empezar a discutir la cuestión de confianza de una vez"

Rosa María Palacios precisó que la reforma política es ‘huérfana’, puesto que no hay avances en ella. Asimismo, indicó que no ha habido cambios en la postura del Ejecutivo, el cual está repitiendo la historia de Pedro Pablo Kuczynski al no confrontar al Congreso de la República.

“Salvador del Solar ha dicho ayer, con un tono más enérgico y esa es una señal interesante, que están ‘enterrando’ a reforma política, que no les interesa”, comentó.

Asimismo, la abogada se refirió a las declaraciones de la congresista fujimorista Luz Salgado, quien ha asegurado que Martín Vizcarra quiere convertir al Perú en Venezuela por que quiere cerrar el Parlamento.

“Si (el jefe de Estado) cerrara el Congreso lo haría por la vía constitucional y no por un golpe de Estado”, manifestó.

La conductora de RTV indicó que por las respuestas de la ministra de Educación, Flor Pablo, durante las primeras preguntas de la interpelación, parece que ha decidido confrontar al Legislativo.

Por otro lado, señaló que no es casualidad que Fuerza Popular y el Apra interpelen a quienes se hagan cargo de la cartera de Educación.

“Se está defendiendo bien la ministra, falta gozar el debate parlamentario que va hacer la peor payasada que van a poder escuchar”, aseguró.

¿Qué va hacer Salvador del Solar? Para la letrada, es necesario que el presidente de la República, Martín Vizcarra, a través del presidente de Consejo de Ministros debe hacer cuestión de confianza, pues el Legislativo no está apoyando las reformas planteadas.

“El ministro tiene que empezar a discutir la cuestión de confianza de una vez (...) En esta realidad política está clarísimo que el fujimorismo no ha cambiado, se ha recompuesto”, añadió.