Soltar la crisis, para iniciar

Claudia Valdeiglesias Añorga, MBA. Catedrática.

Ante una crisis, hay por lo menos una veintena de cosas que los especialistas aconsejan: no paralizarse; listar las implicancias atendiendo los temas de mayor a menor impacto; tener un plan de acción para cada una; consultar a especialistas; no cerrarse a nuevas soluciones; trabajar la autoestima; ser perseverante; entre otras. En mi experiencia de vida (y lo he aprendido a golpes), ante la crisis, hay que practicar el desapego y volverse oriental: aprender a respirar, vaciar la mente, soltar el problema desde lo más profundo de la emoción, eliminar los pensamientos negativos. Debemos evitar sufrir por anticipado, concentrarnos en el día presente y luego hacer todo lo demás, siempre con serenidad.

Trabajo en equipo

Gonzalo Frech, experto en Comunicación Externa.

Actualmente, la inmediatez del Internet puede detonar una crisis corporativa como lo hemos podido ver en los últimos años, hasta el punto de llevar a algunas empresas al cierre. Hoy el manejo de crisis frente a una situación de riesgo se debe gestionar en conjunto. No solo dependerá del experto en comunicación que hasta hace unos años solo trataba con medios tradicionales; los especialistas en redes sociales de todas estas marcas también deberán estar alertas a las quejas, en ocasiones, poco fundadas, por parte de quienes hoy conocemos como influencers; de lo contrario, su legión de seguidores jugará el papel de verdugo, dejando una huella negativa en la trayectoria de la compañía.