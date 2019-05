A la Policía se le respeta

Señor Director:

La Comisión de Defensa del Congreso ha dejado claro que lo único que buscaba, citando al ministro del Interior y miembros de la Diviac, era encontrar alguna responsabilidad por parte de ellos en el operativo para detener a Alan García. Lo que hizo el congresista Del Castillo, presidiendo esa comisión, fue dejar en evidencia su imprudencia, ya que es inconcebible que alguien del mismo partido del expresidente dirija esta sesión y, lo peor, tratando de una manera grosera a los policías. El ministro del Interior ha dejado bien en claro que la Policía no tiene la culpa de que los políticos cometan actos de corrupción. Todo el pueblo respalda esa declaración, y rechaza rotundamente que se trate de hacer un circo por un lamentable suicidio. El expresidente García decidió su destino, el último 17 de abril, con meses de anticipación porque no se veía jamás encarcelado. Esa es la única verdad. No busquen algo que no existe.

Joel Peña

Intimidar a la justicia

Señor Director:

Como si no tuviésemos suficiente con el fracaso que resultó la Comisión Lava Jato presidida por la congresista Rosa Bartra, nuestro país ha tenido que ser testigo de un bochornoso suceso en el Congreso. Una Comisión de Defensa, conformada por Jorge del Castillo, Luz Salgado, Carlos Tubino y Marco Miyashiro, intentó encontrarle una explicación a un suicidio. Esta comisión fujiaprista citó a los policías integrantes de la Diviac con la excusa de esclarecer los hechos sobre el expresidente Alan García Pérez. Sin embargo, conforme se iban realizando las preguntas, quedaba claro que no había intención de descubrir nada nuevo, pero sí tenían como propósito humillar a los policías. El momento más alterado del interrogatorio fue cuando Jorge Del Castillo pidió que uno de los citados se retire porque le había faltado el respeto, pese a que era esta comisión la que le estaba faltando el respeto al mayor Fredy Ordinola. La intención de llevar a cabo este show mediático no es muy difícil de descubrir. Tanto el Apra como Fuerza Popular pretenden intimidar a las autoridades que tienen alguna participación en la detención de políticos corruptos. Es responsabilidad del Ministro del Interior mostrar firme apoyo a las autoridades que están realizando su trabajo. Si desean realmente encontrar nuevos detalles sobre la muerte de García, deberían citar a su secretario, Ricardo Pinedo, quien tuvo la carta y no advirtió a nadie. Es momento de que dejen de explotar la muerte de Alan García para sus fines políticos.

Cristian Rebosio Aguilar

Precisiones en columna

Señor Director:

Hacemos notar algunas precisiones de información vertida en la columna “Se robaron mi ciudad”, de Eloy Jáuregui, publicada el 7 de mayo del 2019, en el diario La República. En el texto se menciona que “el alcalde Muñoz acaba de despedir a 600 trabajadores con más de 10 años de servicio”. Tal afirmación no corresponde con la verdad. Hasta el momento de la gestión no hubo ningún despido. Lo que se ha producido es la culminación de la vigencia de contratos de 224 personas.El cese se ha dado dentro del marco legal. Ahora, con respecto a la expresión “Lima es un botín”, como encargados de la administración de la ciudad de Lima, rechazamos tajantemente dicha frase. Hemos asumido la gestión municipal de Lima hace cuatro meses y se viene trabajando intensamente para hacer de la capital un lugar más seguro y digno. Lógicamente, es un arduo trabajo que no terminará en cuatro años pero se dejarán las bases sentadas para encaminar a la ciudad a tal fin. Exigimos –en aras de la información verídica y objetiva que debe regir todo medio– la rectificación difundida en su columna.

Municipalidad de Lima