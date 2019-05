“No hay razón alguna para pedir la prisión preventiva”

¿Por qué la Fiscalía ha pedido 26 años de prisión para Nadine Heredia?

La diferencia radica en la hipótesis fiscal. A la señora Heredia se le imputa como hipótesis, además de la recepción para las campañas, haber, supuestamente, convertido o dispuesto de parte de ese dinero de aporte para campaña, para fines privados, por ejemplo, para cancelar su vivienda, que es un hecho adicional y que no se le imputa a (Ollanta) Humala.

¿Cree que el material que será entregado por Jorge Barata a raíz del acuerdo de colaboración afecte este caso?

En principio no la conocemos, asumimos que esa información no se ha incorporado en la acusación porque no ha formado parte de la investigación y nosotros no hemos intervenido en ese proceso de recepción de documentos...

Pero podrían incorporarse...

Excepcionalmente podrían incorporarse, sin embargo, hay que tener presente que los propios funcionarios de Odebrecht han hecho algunas declaraciones importantes que tienen incidencia en este caso. Ellos han señalado, por ejemplo, que el proyecto del Gasoducto Sur no ha sido uno en el que se haya generado algún tipo de condicionamiento de prebenda o que tenga relación con el aporte a la campaña del Partido Nacionalista; además, han señalado que durante el gobierno de (Ollanta) Humala ellos se sintieron bastante perjudicados por varios otros proyectos que no ganaron.

César Nakazaki interpuso una tutela de derechos que finalmente fue rechazada por el juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Por qué hizo ese pedido?

Lo que cuestionamos nosotros es que presentamos al fiscal un paquete de evidencias, pero nos dijeron que no se podían incorporar a la investigación porque ya se había cerrado. Sin embargo, días después el fiscal sí incorpora testimonios de un proceso de colaboración eficaz (...) No es que el juez haya dicho que no tengamos la razón, lo que dijo fue que el tema de admitir o rechazar pruebas va a ser materia de la etapa que se viene.

¿Cree que haya un nuevo pedido de prisión preventiva contra los Humala-Heredia?

No debería, no hay razón alguna. No justificaría ninguna medida adicional, porque ellos cumplirán con su obligación de acudir al juicio oral cuando este se inicie.❖