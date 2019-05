Según GRA, sus funcionarios sí cumplen el perfil

Para el jefe de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Rolando López, los 14 funcionarios observados por la Contraloría sí cumplen el perfil para ocupar los cargos.

Señaló desconocer los reglamentos utilizados por la Contraloría para determinar el cuestionamiento a los trabajadores. Según López, las observaciones no se ajustan a las del Manual de Organización y Funciones (MOF) de cada gerencia. Citó el caso del gerente de Trabajo, Tito Choque, a él le piden un requisito que no está en su MOF. Sobre el gerente general, Gregorio Palma, dicen que este no tiene experiencia, empero ya ocupó la gerencia municipal en Caylloma por varios años.

"No tiene lógica, al parecer se está interpretando algunos requisitos. No sabemos exactamente de qué se están guiando", dijo.

López precisó que se está cruzando la información y los funcionarios están enviando su documentación. Una vez que sean notificados, harán los descargos.