Vicente Zeballos considera "excesivo" el pedido de disolución de Partido Nacionalista

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, calificó de "excesiva" y "extrema" una eventual disolución del Partido Nacionalista, agrupación sindicada por el Ministerio Público como organización criminal, que habría recibido dinero ilícito para financiar las campañas de 2006 y 2011.

En declaraciones para la prensa, Zeballos explicó que no es justo que, al dictar contra el Partido Nacionalista, se afecte a los militantes de base, quienes son parte importe como impulso ciudadano, aún teniendo en cuenta que se reconoce responsabilidades en principales dirigentes.

"Me parece que es un exceso, prácticamente estamos hablando de que se decidiera que no es un partido sino una organización criminal. Me parece que es una medida bastante extrema. En principio porque en la militancia hay gente que actúa de buena fe, no creo que parte de la militancia, empezando por la base, sea pensante que sea predeterminada para este tipo de acciones. Que haya tres o cuatro directivos involucrados no debería motivar una generalización de toda la organización política", comentó el titular del Ministerio de Justicia.

Por otra parte, consultado sobre el levantamiento de inmunidad parlamentaria, Vicente Zeballos expresó que esa figura se convirtió en "impunidad".

"La inmunidad surge para proteger de persecución política a los parlamentarios en un contexto histórico político de autoritarismo. De un tiempo a esta parte se ha distorsionado la figura de inmunidad parlamentaria, convirtiéndose en una suerte de impunidad", finalizó.

Como se recuerda, el fiscal Germán Juárez pidió que la disolución del Partido Nacionalista, así como 20 años de prisión efectiva contra el expresidente Ollanta Humala y 26 años para Nadine Heredia.