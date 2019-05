Sarampión y varicela en Perú

1.336 casos de varicela

Abel Salinas, médico pediatra y exministro de Salud.

Es importante que padres de niños menores de once años estén en alerta sobre las medidas preventivas contra el sarampión y la varicela. En lo que va del año se ha registrado un caso de sarampión y 1.336 nuevos casos de varicela, lo que pone en riesgo a la población, pues al declararse un solo caso de estas enfermedades es muy fácil que se produzca un brote, ya que son enfermedades altamente contagiosas. En algunos casos podrían ser una causa de mortalidad. Son más de 15 años que en el Perú no se presentaban casos de sarampión. Existe una cantidad de médicos que no han visto esta enfermedad en nuestro país. La forma más efectiva de prevenir estas enfermedades es a través de la vacunación.

Enfermedades diferentes

Wilda Silva, miembro de comité de expertos del Minsa.

Un nuevo brote de sarampión y el incremento de casos de varicela están poniendo en alerta a los padres. Por ello es importante tener en cuenta que la varicela y el sarampión son enfermedades eruptivas que afectan a niños y que suelen confundirse. En realidad, son muy distintas, la varicela es causada por el virus varicela zoster (VVZ), mientras que el sarampión es virus de la familia de los paramixovirus. La principal diferencia es por el tipo de lesión. La varicela se caracteriza por presentar diferentes lesiones como manchas, pus, bolitas de agua. A diferencia del sarampión, que son puntos rojos en el cuerpo. Ambas enfermedades son contagiosas, son necesarias las vacunas para prevenirlas.