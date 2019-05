Vergonzosa Comisión de Defensa

Señor Director:

Cuánto daño siguen haciendo al país estos congresistas que lideran la Comisión de Defensa del Congreso, al tratar de humillar con sus impertinentes preguntas a los destacados policías de investigaciones de delitos de alta complejidad. El propósito es obstaculizar la lucha contra la corrupción. Ello demuestra la sólida moral de nuestra policía, a pesar de los maltratos y agravios de políticos corruptos. Fueron por lana y salieron trasquilados, cuando el coronel Colchado, mirando fijamente al presidente de la Comisión de Defensa, Jorge del Castillo, y a la congresista Luz Salgado, unión aprofujimorista, les dijo “ ¿Qué culpa tenemos los policías al cumplir con nuestras obligaciones de investigar a políticos corruptos?” . La ciudadanía está hastiada de tanto blindaje, impunidad y despilfarro en el actual Congreso de la República, que sin duda es el peor de la historia de la Nación.

Alfredo Ibáñez Orellana

Sobre la Confiep

Señor Director:

Con respecto a la entrevista en Suplemento Domingo al presidente de la Confiep, Roque Benavides, éste ha manifestado una frase que a muchos nos deja preocupados sobre esta Confederación: “La principal contaminación es la pobreza”. Asimismo, compara que las empresas extractivas son responsables y cuidan el medio ambiente, cuando todos sabemos que es una práctica de hace algunos años y fue porque el Estado y organismos internacionales tuvieron que advertir sobre las consecuencias de no hacerlo. Habría que precisar que la principal contaminación no es la pobreza o, en todo caso, la contaminación no es generada porque uno sea pobre. Lo que sí genera contaminación es la ignorancia, el no saber qué cosas contaminan el medio ambiente, el tirar basura en cualquier lugar, etc. La ignorancia es producto de la poca inversión en educación en todo nivel, esa indiferencia que a lo largo de estos años han mostrado nuestros expresidentes. Estos últimos que, junto a grandes empresas, solo se dedicaron a construir obras innecesarias (como la Interocéanica) y, lo peor, sacar algún provecho de ello. Millones de dólares perdidos en sobornos y coimas que pudieron ser bien invertidos en mejorar la calidad educativa y en políticas de cuidado medioambiental.

Joel Peña

Lucha contra la corrupción

Señor Director:

El Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato está solicitando más recursos para cumplir con su importantísimo trabajo, entonces cabe preguntarse: ¿Por qué el gobierno del Presidente Martín Vizcarra, que tanto pregona a los cuatro vientos diciendo que está luchando contra la corrupción y que apoya a los fiscales, no les proporciona esos recursos de manera inmediata?, pues en la celeridad de las acciones de este tipo se ve la verdadera lucha contra la corrupción, si no no pasa de ser más que un discurso sin correspondencia en la realidad. Esperemos que el gobierno provea de esos recursos al Equipo Especial Lava Jato de manera rápida a tiempo.

Antonio Sordómez M.

Sesión del Congreso

Señor Director:

Absolutamente vergonzoso el comportamiento del Apra y del fujimorato. Al aprismo hay que decirle de que su líder se mató por corrupto y cobarde. Al fujimorato hay que decirle que su jefa está presa por korrupta. Es una bajeza pensar que la policía es responsable de estas dos situaciónes. Una perla más del pobre accionar de los congresistas que todo el Perú desea que se vayan a su casa. El Congreso actual es una vergüenza nacional.

Enrique Labarthe Villena

