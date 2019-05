Desde adentro

Con menos de dos meses en el cargo, la ministra de Educación, Flor Pablo, será interpelada mañana por el Pleno del Congreso. Uno de los principales cuestionamientos está referido a la elaboración de los textos escolares, un link con contenido sexual y el enfoque de género.

Hace más de 2 años salía a marchar a favor del enfoque de género y ahora tiene que ir al Congreso para responder cuestionamientos sobre lo mismo. ¿Por qué aún hablamos de eso?

No es un tema menor, estamos ante un cambio cultural. El currículo y su propuesta pedagógica plantean una educación libre de prejuicios y estereotipos. Entonces cuando remeces los prejuicios, el status quo de una cultura que está muy marcada por el machismo y la discriminación, hay grupos que no quieren que esto cambie. Quieren que se mantengan sus creencias, su forma de vida.

Siente que choca con prejuicios de grupos del Congreso

En general, no solo dentro del Congreso sino...

Pero es el Congreso el que la ha llamado para interpelarla.

Claro, en este caso hay un cuestionamiento al tipo de Educación que queremos hacer. Ese es el tema de fondo y no el de los textos, porque estos se pueden mejorar. Incluso hemos tomado medidas como crear una comisión que revise y genere consenso sobre temas polémicos.

Entonces, los textos escolares no son el tema de fondo.

La interpelación es una oportunidad para explicar de qué trata la educación ciudadana donde 1 de los 7 enfoques es el de género, y qué es la educación sexual integral (ESI), necesaria para evitar embarazos adolescentes, ITS... Será progresiva.

Hace dos años también le enviaron amenazas de muerte por defender el enfoque.

Nunca se supo quiénes estaban detrás. Yo salí a explicar de manera técnica el currículo y hubo esa reacción: insulto, agresión y lo que me pasaría por ser mujer. Cuanto más desinformación y más expresiones violentas haya de ese tipo, debe haber más educación ciudadana y con enfoque de género.

¿Ahora se siente amenazada por el Congreso?

No, no. Al contrario, el Congreso cumple su función y voy a responder sus preguntas.

¿No lo siente cuando congresistas como Nelly Cuadros (FP) le dicen que si no retira el enfoque, debe renunciar?

En realidad, cada quien tiene la libertad de decir lo que quiera decir, pero el enfoque de género no es idea de un ministro, sino una política de estado.

¿Y no cree que lo atacan a través de los textos escolares?

Los textos escolares tienen en sí mismos una gran debilidad. Para mí esta es una gran oportunidad para replantear su elaboración. Pueden decir que por qué me interpelan cuando tengo dos meses, pero es una atribución del Congreso. Lo único es que me recorta la posibilidad de dedicarme a otra cosas.

¿Siente que utilizan la educación para atacar al Gobierno?

Veamos cómo se da la interpelación. Ahí vamos a tener las evidencias si se quiere mejorar o hay otras intenciones.

Pero, digamos, el patrón se repite, ¿no? Martens, Vexler, Alfaro y ahora usted cuestionados siempre por los textos.

Tenemos la educación en permanente interpelación y eso debilita la institucionalidad. Los cambios son lentos y se necesita continuidad. Lo que daña son las interpelaciones y censuras.

¿Y esta vez son necesarias?

Hay que mirar con más seriedad, asumir un compromiso, incluido el Legislativo, y saber que si hay errores, se corrigen, pero hay que dar plazos. Creo que invertimos tiempo innecesario, muchas veces, por respuestas que se pueden dar en otros espacios. Necesitamos ser más serios, saber para qué llamamos a un ministro y no desgastar la figura de interpelación.

Dos meses y una interpelación. ¿Cree que es responsabilidad suya o hay intereses de grupos conservadores?

Creo que al final no han quedado satisfechos con mis respuestas en la Comisión de Educación. Creo que el interés es profundizar en algún tipo de información sobre los textos, pero voy a defender que esta interpelación no puede poner en cuestión el enfoque de género, la educación ciudadana y la educación sexual integral.

Pero solo hay interés por tener "más información" o por intervenir en los contenidos.

Así como respeto que me convoquen a una interpelación a pesar de no tener ni 2 meses, igual hay funciones del Ejecutivo. El Minedu es responsable de los textos. El Congreso no tiene como función elaborarlos, ni decidir qué se pone o qué se saca.

¿Existe un componente homofóbico en las críticas al enfoque de género?

Cuando dicen que vamos a hipersexualizar están planteando que no les interesa la ESI; cuando dicen que vamos a homosexualizar, hay discriminación y no quieren reconocer a las personas homosexuales con iguales derechos. No se quiere abordar, se quiere tapar.

¿Se quiere generar una campaña de miedo?

Todo el embanderamiento de la Vía Expresa habla por sí mismo. Ese embanderamiento con mentiras incluso sobre mí. Creo que hay una campaña de desinformación, de miedo.

Ministra, ¿en realidad cree que el contenido de los 'polémicos' links es inadecuado?

Hemos tenido un problema de fuentes, ya no tienen una rigurosidad técnica y hay contenidos que se ponen de manera innecesaria. No quiere decir que no hablemos... hay momentos que uno tiene que hablar de lo que es la masturbación, las relaciones sexuales...

Los escolares seguramente ya lo han visto en internet...

Tenemos que hablar las cosas como son, pero en su contexto y su momento. En ese texto era innecesario. Simplemente hay un link con información inadecuada y expresa la falta de cuidado que hemos tenido, por eso estamos haciendo mejoras.

¿Está de acuerdo con qué se investigue a seis ministros?

Esa no es mi atribución, es del Congreso... Yo creo que es innecesario poner en permanente jaque a la educación.

El Presidente Vizcarra alertó que tal vez se trate de un pretexto para atacar al Gobierno.

Ayer (lunes) vimos otra situación. Creo que hay que ser justos y ayer se ha atacado a la Policía Nacional. Durísimo.

¿Y ahora?

Hoy nos toca a la Educación, yo creo que es... Dejennos trabajar, ¿no? (...) Para mí, el llamado es que estas comisiones distraen. Déjennos trabajar y evalúennos por nuestros resultados. Pero con todas estas interferencias, de verdad, cuando me pidan cuentas sobre otros temas, tendré que decir que estoy el 70% de mi tiempo dedicada a contestar preguntas y creo que eso no es justo para la gente que espera soluciones. ❖