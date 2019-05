126 funcionarios públicos en Arequipa no tienen perfil

Ricardo Grundy López es un confeso militante de Arequipa Renace. Fue regidor por la agrupación y actualmente es asesor de la Gerencia Municipal en la gestión del alcalde Omar Candia. Es muy probable que pesara la camiseta política, pero no fue la mejor decisión. No cumple con el perfil profesional para el cargo, según Contraloría.

Como él, son 20 funcionarios más de Candia que no cumplen con el perfil para asumir sus respectivos puestos. Entre ellos, están Harold Nina Berríos (gerente de Administración Tributaria) y Tomás Huampa Panti (subgerente de Fiscalización Tributaria), quienes son de los "arbolitos". Además, está Yvonne Leiva Roca (subgerente de Relaciones Públicas), quien apoyó a Candia durante su campaña electoral.

El balde de agua fría le cayó en total a 22 de los 24 gobiernos locales; además de a la Región, en donde Contraloría realizó el operativo de control "Designación de funcionarios en cargos de confianza" entre el 22 y el 26 de abril. Se revisó a 341 funcionarios, de los cuales 126 servidores fueron los observados. La entidad de control otorgó 20 días, para que la municipalidades realicen las correcciones.

En campaña, el hoy gobernador regional Elmer Caceres prometió que iba a poner a los mejores profesionales. Sin embargo, el gobierno regional hace agua. De sus 43 funcionarios de confianza, 13 no deben estar en sus puestos. Los observados están en puestos claves. Gregorio Palma Figueroa, gerente general y cercano a Cáceres, no tiene un título afín al cargo que desempeña. Los gerentes regionales de Educación y Salud, Milton Casaperalta y Leopoldo Chirinos, tampoco se salvan. El primero no acredita experiencia y el segundo no tiene el grado académico que exige la norma. Mientras que la gerenta de Desarrollo e Inclusión social, quien funge de escudera de Cáceres, Celina del Carpio Vásquez, no está capacitada en la especialidad para su cargo.

Si se hiciera un ranking, la comuna distrital de Cerro Colorado ganaría el primer lugar. De sus 26 puestos de confianza, su alcalde Benigno Cornejo Valencia designó a 24 sin que cumplan los requisitos que los documentos de gestión exigen, como el Manual de Organización y Funciones (MOF). En un comunicado, el municipio informó que ya remitieron las subsanaciones a la Oficina de Control Interno.

"La culpa es, en parte, de los mismos funcionarios", opinó el alcalde de José Luis Bustamente y Rivero, Paul Rondón. La autoridad tiene 13 servidores trabajando que fueron observados. En total puede disponer de 19 cargos de confianza.

Rondón negó que sea toda suya la responsabilidad. Explicó que, desde hace semanas, los gerentes y subgerentes no cumplen con entregar ni actualizar sus legajos profesionales.

¿Pero hay casos subsanables? El gerente de Control de Arequipa, Alberto Artega Solano, sostiene que sí. Explica que en muchos casos están inhabilitados por sus respectivos colegios profesionales. Poniéndose al día en sus pagos, se subsana la falta. Arteaga señaló que estos informes son de carácter preventivo para evitar problemas en sus gestiones a futuro. "Nos tienen que presentar un plan para levantar esos riesgos", declaró. Todo está en la cancha de las autoridades.

ENFOQUE

autoridades incumplen la ley

Juan Carlos Rebaza

Abogado

Son tres las causas para que las autoridades tengan personal que no cumple con el perfil adecuado. Una es que este tiene carga laboral ya dejada por las anteriores gestiones. La siguiente es por desconocimiento de los propios alcaldes de la normativa para designar a su personal. La última es por decisión exprofesa e interesada para tener personal de extrema confianza. Hay varias consecuencias para esto, ya que los servidores no solo entran para aprender, sino también para cometer errores por no tener el adecuado conocimiento en la toma de decisiones. Además, las autoridades cuentan con gente que no las va a asesorar bien y sus decisiones van a ser malas.

Los perfiles de los cargos se deben cumplir obligatoriamente en las municipalidades. Un alcalde que no toma en cuenta estos requisitos atenta contra la ley.

RELACIón

Gobierno Regional de Arequipa

1. Gregorio Urbano Palma Figueroa

2. Ivonne Erika Flores Quispe

3. Eddy Víctor Cayo Álvarez

4. Edi Rolando Ocharán Jiménez

5. Javier Humberto Quispe Mamani

6. Guillermo Hans Valcárcel Valdivia

7. Celina Justina del Carpio Vázquez

8. Ruth Orfelina Magnolia Granda

9. Javier Pablo Espinoza Escudero

10. Lilian Fanny Amable Andía

11. Milton Casaperalta Ayma

12. Donar Eduardo Luna Quiroz

13. Tito Vidal Choque Ardiles

14. Leonardo Otto Chirinos Ramos

MP de Arequipa

1. José Luis Narro Ortiz

2. Juan Carlos Callacondo Velarde

3. Eleanora Romy Gálvez Arce

4. Nilo Cruz Cuentas

5. Ángel Coila Pacosonco

6. Francisco Málaga Palao

7. Richar Cáceres Huanca

8. Luis Javier Cruz Anco

9. Tomás Huampa Panti

10. Milton Núñez Tapia

11. Ricardo Grundy López

12. Nancy Chávez Acero

13. Ysmael Ortiz Flores

14. René Feijoo Chambi

15. Juan Zúñiga Rodríguez

16. Rosa María Osorio Tito

17. Rosalía Villafuerte Coaguila

18. Yvonne Leiva Roca

19. Renzo Paredes Luque

20. Harold Nina Berrios

21. Augusto Santillana Tito

MD DE J.L.B y RIVERO

1. Juan Andrés Amado Cerpa

2. Moisés Pedro Valdez Cabrera

3. Giuliana Huarachi Soto

4. Gustavo Gómez Granda

5. Giovana Mena Martínez

6. Luis Rufino Delgado Clavijo

7. Jorge Luis Núñez Zeballos

8. Jacqueline Ruth Esquivel Infantes

9. Juan José Llerena Sierra

10. Miguel Ángel Pacheco Quico

11. Elsa Elena Acosta Vargas

12. Manuel Humanvilca Huarca

MD de Cerro Colorado

1. Roberto Carlos Yáñez Valenzuela

2. Augusto Richar García Bernal

3. Argelio Ángel Córdova Espezúa

4. Noé Enrique Cáceres Medina

5. Walter Alberto Palacios Valdivia

6. Jim David Cornejo Cáceres

7. Ricardo Dieter Huallpa Chuctaya

8. Ronald Jihuallanca Aquenta

9. Asunción Flores Soto

10. Luis Solorio Olivera

11. Rocío Chinchayán Rodríguez

12. Juan José Pineda Ávalos

13. Alfred Romero Calla

14. Max Gorki Sánchez Huallanco

15. Gregorio Delfín García Rodríguez

16. Luisa María Yufra

17. Eleana Zapata Flores

18. Víctor Calderón Molina

19. Eduardo Arrayán Medina

20. Bernardo Arcadio Tolentino Mendoza

21. Stalin Ayhoniz Bustamante

22. Gilmer Germán Tejada Medina

23. Luis Alberto Gómez Zeballos

24. Wilbert Ríos Minaya