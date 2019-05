Se cae el museo

Mayo es el mes de los museos y empezó con un acontecimiento más que simbólico: el derrumbe de un techo en el célebre Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, conocido como “Museo de Pueblo Libre”. Los especialistas determinaron que las polillas y el abandono erosionaron las casi centenarias vigas que los viejos adobes ya no pueden sostener. La buena noticia es que el salón afectado no recibe visitantes ni almacena piezas de valor histórico. No hubo muertos ni heridos y los daños son mínimos.

Pero fue una advertencia.

Casi de inmediato surgieron las teorías conspirativas que afirman –basados sólo en su “intuición”–que se trató de un atentado contra las instalaciones para justificar el traslado de las piezas al nuevo Museo Nacional de Arqueología (MUNA) que se viene construyendo en Pachacámac. Lo patético es comprobar que a estos conspiranoicos no les interesa el cuidado y conservación de los tesoros arqueológicos que se guardan en el Museo de Pueblo Libre. Sólo apuntan a mantener su campaña de “defensa” de unas instalaciones que amenazan nuestro patrimonio.

México, Egipto, Grecia y el Perú son cunas de civilizaciones y basan su atractivo turístico en su pasado histórico y sus monumentos arqueológicos. De ellos, sólo el Perú carece de un museo presentable donde almacenar, investigar y exhibir nuestras joyas arqueológicas. El MUNA llenará este vacío y el Museo de Pueblo Libre debe ser restaurado y transformado en epicentro de la gesta independentista que celebraremos el 2021.