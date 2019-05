Salaverry sobre discusión en Defensa: "Este tipo de sesiones no ayudan a llegar a la verdad"

El parlamentario Daniel Salaverry se refirió a los hechos acontecidos en la tarde y noche del lunes 6 en la Comisión de Defensa del Congreso de la República.

La reunión que buscaba analizar si el operativo policial para detener a Alan García (iniciativa aprista) fue el más adecuado, tuvo un accidentado desenlace tras una discusión fuerte entre Richard Arce de Nuevo Perú y Luz Salgado (Fuerza Popular) y Jorge Del Castillo (Apra).

El legislador de Nuevo Perú le manifestó a Del Castillo (presidente de la mesa de trabajo) que le estaba faltando el respeto a los policías con la forma de hacer las preguntas.

Otro incidente sucedido en la sesión fue una diferencia entre Del Castillo y un efectivo policial, quien se mostró incómodo ante las preguntas y contestó de manera poco diplomática, y fue retirado por el congresista.

Al ser consultado si se pudo haber evitado lo ocurrido, Daniel Salaverry manifestó que sí y que esas sesiones no contribuyen en la búsqueda de una verdad.

"Por supuesto que sí. Este tipo de sesiones –vuelve a repetir- no ayuda en la búsqueda de la verdad. El grupo del comandante Colchado está haciendo un trabajo importante y reconocido por parte de la población, pero eso tampoco le da licencia para que puedan venir y faltar el respeto a los congresistas, como que tampoco los congresistas, por el hecho de serlo, tienen la libertad de faltarles el respeto a los invitados", declaró Daniel Salaverry.

"Lo que ha ocurrido ayer es un hecho aislado que no compromete al Congreso como institución. Han sido algunos congresistas que forman parte de esta comisión que han cometido esos excesos. Pero también han sido algunos policías y no toda la institución de la Policía Nacional quienes han tenido una actitud poca educada y no acorde a la situación" añadió.

A su turno, el presidente Martín Vizcarra mostró su respaldo a los policías que estuvieron en un ambiente hostil en la Comisión de Defensa. Solicitó respeto para ellos.

"Si le pedimos a todos los ciudadanos que respeten a la Policía, con mayor razón tenemos que pedírselo a las autoridades. Por eso doy mi total respaldo al ministro del Interior, a los altos mandos policiales y a todos los policías que el día de ayer fueron maltratados. A la Policía se la respeta", dijo Vizcarra.