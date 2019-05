Abren investigación preliminar contra Richard Acuña por presunto delito de patrocinio ilegal

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía de la Nación, informó que investigará por 60 días a Richard Acuña, parlamentario de Alianza para el Progreso por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal.

Un reportaje de Panorama mostró que Richard Acuña ingresó el pasado lunes 15 de abril -en horas de su jornada parlamentaria- a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) con el fin de realizar gestiones a favor de la Universidad Señor de Sipán, institución privada de la que es accionista, miembro del Directorio y apoderado.

El parlamentario manifestó sobre el tema que para dicha reunión pidió licencia sin goce de haber. “Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, manifestó a Richard Acuña al programa periodístico.

"Quienes nos están invitando a esa reunión son los señores de Sunedu… Ellos mencionan que la reunión es con un equipo técnico. Creo que simplemente hemos cumplido con la invitación de Sunedu, que querían presentarse ante las autoridades de la universidad para iniciar las orientaciones técnicas que querían hacer llegar a la universidad", añadió.

Vale mencionar que la Comisión de Ética, presidida por Janet Sánchez, también abrió investigación preliminar en su contra.

Asimismo, la revista Hildebrant en sus 13 recordó en su última edición que el Poder Judicial solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Richard Acuña por presunto caso de fraude procesal y contra la fe pública tras haberse apoderado de un predio en Trujillo.