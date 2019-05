RMP sobre Comisión de Defensa: "Querían desprestigiar a los policías, es abuso de autoridad"

Rosa María Palacios se refirió al incidente en la Comisión de Defensa, donde el congresista aprista Jorge del Castillo invitó al ministro del Interior, Carlos Morán para informar acerca del caso de Alan García, lo cual es un procedimiento ‘regular’.

No obstante, la abogado precisó que la mencionada comisión no tenía el poder de citar a todos los oficiales y suboficiales para ser interrogados, pues no son una comisión investigadora.

“Es ilegal e inconstitucional. Hay la facultad del Congreso de crear comisiones investigadoras para determinar los hechos y esclarecerlos”, comentó.

Asimismo, la conductora de RTV precisó que los policías hicieron uso de su cargo para un operativo, por tanto, no deben dar explicaciones al Congreso de la República, lo cual está sustentado en el Código Penal.

“No tiene que responderle nada a nadie, pero fueron y se desarrolló un interrogatorio punitivo, donde se le culpaba al policía por lo que había hecho y por lo que no había hecho”, agregó.

RMP precisó que este ‘interrogatorio’ no fue realizado jerárquicamente, es decir, debió comenzar con el ministro, luego por los oficiales y terminar con los suboficiales.

“Lo hicieron con el propósito de humillarlos, de demostrar que era incompetentes, que no eran inteligentes y que estaban descalificados para capturar a una persona que estaba imputada por graves delitos”, precisó.

La conductora de RTV recordó que la DIVIAC es una división para realizar inteligencia y perseguir al crimen organizado como a ‘Los cuellos blancos del puerto’ y a la organización que conforma Keiko Fujimori.

“Los ahí presentes, sobre todo los fujimoristas, tenían un conflicto de intereses y querían desprestigiarlos a como de lugar (…) lo que ha habido ayer es abuso de autoridad (...) Nadie tiene la culpa que Alan García se haya matado ¿qué culpa tienen los policías? Alan García se mató porque sabía que lo iban a meter preso”, añadió.