“Reformar la inmunidad parlamentaria, sí... pero no eliminarla”

¿Cómo ve a este Parlamento que tiene a congresistas sentenciados y otros con graves denuncias?

El Congreso está sufriendo como institución. En general, los partidos políticos debemos asumir una severa autocrítica. Hay que elegir bien porque muchos dicen que la gente es la que los elige, pero el menú lo damos los partidos políticos.

¿Y cuál ha sido el menú que ha ofrecido APP?

Ha habido gente muy buena como Gloria Montenegro, que está haciendo una fantástica labor como ministra de la Mujer, pero hemos tenido estos problemas y ese es un tema que hay que solucionar a partir de las alianzas con los movimientos regionales (...) Hay que tejer una serie de alianzas y estas significan que te digan quién será el candidato, hay una negociación y al final en este caso fueron malas las decisiones que se tomaron en su momento.

¿Usted o su partido saben dónde está Edwin Donayre?

En absoluto, nada. Nadie sabe nada, ni siquiera su personal de seguridad.

Se ha redoblado la seguridad en la frontera con Ecuador. ¿Cree que Donayre escape?

No lo sé. Lo que debería hacer es ponerse a derecho. Si quiere seguir defendiendo su inocencia, tiene otras instancias por delante.

¿Debió levantarse antes la inmunidad a Donayre?

Debió levantarse, porque está en la ley que una vez salida la sentencia a nivel superior, así se apele a la Suprema, tenía que cumplirse.

¿Cree que debería eliminarse la inmunidad parlamentaria?

Reformar, sí... pero no eliminarla. Es una protección para las decisiones políticas. Aquí no tienen nada que ver los temas penales ni civiles, es para temas políticos y obviamente si hay una persecución político-judicial es ahí cuando el Congreso pueda intervenir, pero en el caso de Donayre nadie habló jamás de que fuera un tema político.

Richard Acuña ha sido denunciado por presuntamente realizar gestiones a favor de su universidad ante la Sunedu y en horario de trabajo...

Creo que no ha sido prudente. Lo que sucede es que la universidad es de su mamá. Ella estaba enferma, sus hermanos no estaban presentes y el único accionista que quedaba era él. La Sunedu los convoca para un informe técnico que debía darles, ni siquiera era necesaria su presencia. Si me hubiera preguntado, le habría recomendado que no vaya.

¿Cuál va a ser su agenda en el Congreso?

Me interesa mucho trabajar en la reforma política. Espero poder entrar a la Comisión de Constitución, no sé qué lugar tenemos ahí. Voy a entrar a la Comisión de Defensa que está dejando Donayre.

¿Considera que Fuerza Popular merece liderar una nueva Mesa Directiva teniendo en cuenta las graves denuncias que se han presentado en las anteriores gestiones?

Creo que deberían abrir una oportunidad a otras figuras, eso no quiere decir que estén fuera de la mesa.

¿Le interesaría ser presidente del Congreso?

No. No tengo esa intención.❖