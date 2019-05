A la presidencia del Congreso

Chacón no será candidata

La legisladora fujimorista Cecilia Chacón dijo que no entrará en carrera hacia la presidencia del Congreso de la República, pues cuando le correspondía hacerlo, en el año 2016, no tuvo el apoyo. “Si alguno de mis compañeros quisiera que yo vaya, declinaré. No está en mis planes”, expresó.

Fiscal quiso interrogar a sus acusadores Intenciones frustradas

El fiscal Abel Concha, preso por corrupción y tráfico de influencias, quiso interrogar a testigos que declararon en su contra por el caso “Los Temerarios del Crimen”. El Poder Judicial rechazó el recurso de tutela de derecho que interpuso para asumir su defensa en las diligencias.

Ofrecen S/ 100 mil por su paradero

Recompensa por Donayre

El sistema de recompensas del Ministerio del Interior incluyó al exparlamentario Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) en la lista de personas buscadas por la justicia. El programa ofrece S/ 100 mil a quien brinde información sobre el paradero del prófugo exgeneral del Ejército sentenciado por el caso del gasolinazo.

Municipio de Ventanilla

Pagan a cuñada de Moreno

El excongresista fujimorista y alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, pagó hace una semana una consultoría por más de S/ 200 mil a Yesenia Segura, quien, según las indagaciones fiscales, fue la persona que recibió el dinero de Odebrecht para la campaña de su cuñado Félix Moreno, hoy prófugo de la justicia.

Baguazo: 10 años después

Empieza juicio a generales

Hoy se inicia el juicio oral a los tres generales y un comandante de la Policía Nacional en retiro que dirigieron el violento desalojo en la llamada “Curva del Diablo” y la ciudad de Bagua Grande, el 5 de junio del 2009, lo que causó la muerte de 8 personas y dejó heridas a otras 16.