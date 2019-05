Solo fujimorismo y Apra restan importancia a reformas políticas

Pese a que siete bancadas solicitaron que se priorice el debate de las reformas planteadas por el Ejecutivo, la presidenta de la comisión de Constitución, Rosa Bartra, no ha incluido ninguno de los doce proyectos de reforma política en la agenda de la sesión que hoy tendrá esa comisión.

Tras conocerse que Bartra tiene un cronograma en el que deja para el 18 de junio el debate de la reforma constitucional N° 4192 que elimina el blindaje de la inmunidad, las bancadas de Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Liberal y Acción Popular suscribieron una moción de orden del día, solicitando a la titular de Constitución que ponga a debate los proyectos de reforma política.

A ese pedido se sumaron los congresistas Juan Sheput de Concertación Parlamentaria y Lucio Ávila de Cambio 21, quienes coincidieron en manifestar que se debe priorizar el debate de las reformas.

Sin embargo, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dejó en claro que para el fujimorismo la reforma política no es una prioridad, al manifestar que no es un tema sobre el que van a tomar decisiones de forma inmediata.

Sobre el cronograma que tiene la congresista Bartra en la comisión de Constitución, Tubino consideró que es un “cronograma normal y todos los proyectos de ley que entran a comisiones son sometidos a opiniones, no hay proyectos de ley que salgan en una semana”.

Añadió que los proyectos de reforma “tienen que verse como los demás proyectos y se tienen que debatir con amplitud”.

Uno de los puntos de la reforma que ha generado controversia es la referida al levantamiento de la inmunidad. Al respecto, Tubino aseguró que está en contra de la propuesta del Ejecutivo para que la inmunidad sea decidida por la Corte Suprema.

“Con todo lo que he visto acá en ocho años, sí creo que es importante cuando se hacen investigaciones y es importante que haya una protección; si no hubiera inmunidad, no se podría investigar en el Congreso”, declaró.

En el mismo sentido se pronunciaron los congresistas Juan Sheput, Víctor A. García Belaunde y Mauricio Mulder, quienes dijeron estar en contra de la iniciativa del Ejecutivo sobre esta materia.

“No se puede dejar en manos de la Corte Suprema el retiro de la inmunidad pues no da ninguna garantía. Prueba de ello es que se han demorado trece años para ver el caso Donayre”, dijo Sheput.

Al respecto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que el Poder Judicial no puede ser juez y parte; y aunque se trata de una medida que tiene respaldo mayoritario de la población, su aprobación es poco viable.

“Para replantear o eliminar la inmunidad parlamentaria se requieren 87 votos en dos legislaturas. Por eso, solo sería posible con el apoyo de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular y dada la conformación actual del Congreso, eso no va a ocurrir”, señaló.

La única bancada que ha mostrado su apoyo a la reforma sobre la inmunidad parlamentaria es Nuevo Perú.

Para Richard Arce (NP) sería mucho más transparente que el Poder Judicial se encargue de levantar la inmunidad. “La frase ‘otorongo no come otorongo’ se ha hecho mucho más vigente en este periodo”, sentenció. ❖

No apoyan retiro de la inmunidad