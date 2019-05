Colchado a Tubino: No hubo ningún infante de Marina en captura de Artemio [VIDEO]

Durante la sesión de la Comisión de Defensa, el fujimorista Carlos Tubino se mostró incómodo ante un comentario realizado por el coronel PNP Harvey Colchado, uno de los policías citados al Congreso para informar sobre la diligencia de la detención preliminar en la vivienda de Alan García.

El vocero de Fuerza Popular le indicó que el plan de operaciones que realizó para la diligencia del miércoles 17 de abril le parecía incorrecto, y que no lo había conducido adecuadamente.

“¿Le parece correcto lo que hizo? no me parece correcto como oficial operativo, usted no ha conducido bien ese operativo, operativamente”, expresó el legislador naranja.

“Que bien que usted sea un infante de Marina, porque conoce lo que es un plan de operación de orden operativa”, respondió Harvey Colchado, “hay muchos infantes y la Dirandro capturó a Artemio, es un líder terrorista. No había ningún infante ahí”. Como se recuerda, Artemio fue uno de los dirigentes de Sendero Luminoso, siendo el último líder de este grupo.

El comentario generó la exasperación de Carlos Tubino, le pegó a la mesa, mientras que el aprista Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa, le indicó al coronel que no realice ese tipo de enunciados.

Tras el incidente, Harvey Colchado explicó el plan de operaciones que se aplicó el 17 de diciembre. Señaló que no estuvo en la vivienda de Alan García, dado que el plan contemplaba estar en distintos distritos, por los otros que iban a ser detenidos, por lo que se quedó en la sede de la DIVIAC.