Chiclayo: 17 funcionarios de municipio incumplen con perfil profesional

La Contraloría General de la República observó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) designó a 17 funcionarios que no cumplen con los requisitos que establecen los documentos de gestión. Ello forma parte de las cinco situaciones adversas que detectó el ente de control durante su intervención en el ayuntamiento.

En ese contexto se solicitó al alcalde Marcos Gasco Arrobas ejecutar un plan de acción para corregir esta situación, el que debe remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) en un plazo de diez días.

Sin perfil

Según la Contraloría, entre los 17 funcionarios que no tienen el perfil profesional que establece el Manual de Organización y Funciones (MOF) está el gerente de Infraestructura Pública, Jocsan Altamirano Díaz, quien no acreditó los cinco años de colegiatura como ingeniero civil hábil; mientras el subgerente de Participación Vecinal, Yhusley Angulo Angulo no acreditó capacitaciones en promoción social; el subgerente de Transportes, Julio Armas Alcalde no se encuentra hábil como licenciado en administración y solo tiene dos años de colegiatura, cuando la MPCh exige tres años.

Igualmente el subgerente de Tránsito y Seguridad Vial, Luis Farro Mori no es ingeniero, cuando el MOF exige esa profesión y no acredita capacitación especializada en el área; además, no especifica su experiencia en labores de seguridad y organización vial. En tanto, el gerente de Asesoría Jurídica, José Flores Cabanillas, no adjuntó documentos de terminación de labores como procurador público de la Municipalidad Provincial de Otuzco, que permita sustentar los dos años de experiencia laboral como mínimo.

Asimismo, la jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos, Adriana Ghersi Burga no acreditó experiencia en saneamiento ambiental ni en conducción de personal. En el caso del gerente de Administración, Juan Ibáñez Álvarez no adjunta colegiatura ni habilidad.

También el subgerente de Registro Civil, Manuel Lozano Barragán no acredita diplomados ni capacitación; mientras el coordinador de Alcaldía, Darío Ramos Amau no acreditó cinco años de experiencia en el sector público ni diplomados en administración pública.

Del mismo modo, el gerente de Desarrollo Vial, Segundo Soraluz Piñella no sustenta cumplir con los requisitos mínimos; el procurador Fermín Valdiviezo no tiene 15 años de ejercicio de abogado que establece el MOF y la gerenta de Desarrollo Urbano, Mariela Villena no adjuntó el sustento del mínimo de experiencia en el sector público.

En la mira

La segunda observación es que los legajos carecen de información o se encuentran desactualizados. Un tercer hecho es que los funcionarios fueron designados en más de un cargo y por si fuera poco, la MPCh dejó sin efecto los documentos de gestión y se verificó que el puesto de personal no está previsto en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

LA CLAVE

Condición. La Contraloría señaló que incumplir las normas que regulan el acceso a la función pública es considerada una infracción grave. Incluso sostiene que vulnera el interés general.