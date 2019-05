Daniel Salaverry informa en Ética por investigación de informes [EN VIVO]

Actualización

5:39 p.m. Ética debate iniciar investigación preliminar contra Daniel Salaverry por denuncia de presuntas irregularidades en contratación de personal parlamentario.

5:23 p.m. Comisión de Ética revisó pedido de fujimorista Milagros Salazar para caso de su colega Betty Ananculí. En votación se rechazó iniciar investigación preliminar contra esta última.

5:19 p.m. Comisión de Ética aprobó por unanimidad iniciar investigación preliminar contra Jorge Castro de Concertación Parlamentaria por las acusaciones del cobro de diezmos a sus trabajadores y contra Richard Acuña por los trámites de licenciamiento realizado para la Universidad Señor de Sipán.

La Comisión APRUEBA por UNANIMIDAD iniciar indagación preliminar en la denuncia contra el congresista Richard Acuña, por presunta falta al Código de Ética. pic.twitter.com/miXYCELxhw — Comisión de Ética (@ComisionEticaP) 6 de mayo de 2019

La Comisión APRUEBA por UNANIMIDAD iniciar indagación preliminar en la denuncia contra el congresista Jorge Castro, por presunta falta al Código de Ética. pic.twitter.com/Gu9n0G9Y7H — Comisión de Ética (@ComisionEticaP) 6 de mayo de 2019

5:14 p.m. Inicia la sesión de la Comisión de Ética

🛎 Se inicia la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria. pic.twitter.com/c5WvcLnf0L — Comisión de Ética (@ComisionEticaP) 6 de mayo de 2019

Nota previa

Para la sesión de la Comisión de Ética de este lunes 6 se espera la asistencia del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por la investigación en su contra por una presunta falsificación en sus informes de semana de representación.

Está previsto que la sesión inicie a las 5 p.m., en la que también se verá la denuncia contra Salaverry Villa por supuestas irregularidades en la contratación de personal parlamentario.

La autoridad legislativa ya había expresado a la presidenta de Ética, Janet Sánchez, que se allanaba a las decisiones de la comisión respecto a la investigación en su contra.

La denuncia indica que el congresista habría cometido falsificación en 8 informes de semanas de representación, en el que la imagen adjuntada sería de una actividad proselitista. Tras conocerse el caso, Daniel Salaverry indicó que era su asesor principal quien elaboró los documentos, procediendo a separarlo de su cargo.

Respecto a la acusación relacionada a la contratación de trabajadores en el Congreso, Salaverry envió un informe a Janet Sánchez, en el que indicó que, inicialmente, no se renovó el contrato de 300 personas “por no cumplir con su perfil técnico, no desempeñar idóneamente sus labores”, así como una sobrecontratación y una “burocracia excesiva”.

Por el lado de los trabajadores que ingresaron en su gestión, Daniel Salaverry indicó que sus contratos son “temporales” hasta que se pueda realizar el concurso público de méritos.

Además, detalló que se contrataron a 360 trabajadores desde que es presidente del Congreso, mientras que, en el caso de Luz Salgado, la cantidad de empleados nuevos fue de 593 y en el Luis Galarreta, 654.