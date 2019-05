Tubino: "Si no hubiera inmunidad no podríamos investigar desde el Congreso"

El vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino declaró este lunes 6 sobre una posible modificación de la inmunidad parlamentaria.

Como se recuerda, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca que la inmunidad parlamentaria de los congresistas sea evaluada por el Poder Judicial, en el marco de la reforma política.

Para Carlos Tubino, la inmunidad congresal es importante siempre y cuando esté en manos del Congreso la decisión de levantarla a un congresista culpable de algún delito.

"A título personal pienso que la inmunidad parlamentaria es importante. Con todo lo que he visto acá en ocho años sí creo que es importante cuando se hacen investigaciones (y es importante) que haya una protección a quien se mete en esos problemas; si no hubiera inmunidad no se podría investigar en el Congreso", declaró Tubino.

Días previos Carlos Tubino había dado declaraciones más extensas sobre el tema. De acuerdo al parlamentario, el Poder Judicial "no debe entrometerse en las actividades del Congreso"

"En principio, cada poder del estado es independiente y no hay intromisiones. El Congreso, como Poder Legislativo, no puede entrometerse en los temas relacionados en el Poder Judicial. Entonces, en principio [...] el Poder Judicial no tendría por qué entrometerse en las actividades ni en las garantías constitucionales del Congreso", señaló el legislador para el Comercio.

Por su lado, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, indicó en su cuenta de Twitter que para que la inmunidad parlamentaria sea vista por el Poder Judicial, los de Fuerza Popular deben dar su brazo a torcer.

"Para replantear o eliminar la inmunidad parlamentaria se requieren 87 votos en dos legislaturas. Por eso, solo sería posible con el apoyo de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. La inmunidad no debe convertirse en impunidad", manifestó en su red social.