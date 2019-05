Rosa Bartra insiste en postergar debate sobre la inmunidad parlamentaria

A pesar del reciente caso de blindaje por más de ocho meses al condenado por corrupción y ahora prófugo Edwin Donayre, la bancada Fuerza Popular decidió nuevamente no priorizar el debate para la modificación de la inmunidad parlamentaria.

La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, compartió la agenda para la sesión de este martes y no incluye ninguno de los doce proyectos de reforma política del presidente Vizcarra, menos la iniciativa de reforma constitucional N° 4192, que elimina el blindaje de la inmunidad parlamentaria.

El proyecto de reforma constitucional N° 4192 plantea que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria ya no sea decidida por el Congreso, sino por la Corte Suprema de Justicia. Este cambio permitiría evitar el reiterado blindaje del Parlamento, bajo la lógica de "otorongo no come otorongo".

Por tratarse de una reforma constitucional, esta propuesta debe ser aprobada en dos legislaturas. Es decir, si el Congreso no lo aprueba hasta antes de julio, cuando acaba la presente legislatura, se habrá perdido la oportunidad de avanzar con esta propuesta de reforma.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha precisado esta mañana que una reforma constitucional requiere de 87 votos. Sin embargo, la falta de voluntad de Fuerza Popular conllevaría a mantener el blindaje de la inmunidad parlamentaria, tal como está regulada hasta el momento.

Esta es la agenda de Rosa Bartra para mañana:

Agenda de Comisión de Constitución (7 de Mayo) by wil on Scribd