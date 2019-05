Daniel Salaverry pide a Edwin Donayre: "Acate lo dictado por el Poder Judicial"

Esta mañana, el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, pidió a Edwin Donayre que se entregue a la justicia inmediamente, después que el Poder Judicial dice cinco años de prisión preventiva contra el desaforado congresista, quien permanece prófugo desde hace una semana.

"Que se ponga a derecho por el bien de él, de su familia, que se ponga a derecho y que acate lo dictaminado por el Poder Judicial. Las sentencias son para acatarse", declaró Salaverry ante la prensa.

Asimismo, el titular del Parlamento lamentó que algunos parlamentarios aprovecharan la inmunidad, y como ejemplo mencionó los ocho meses que demoraron en levantar la inmunidad a Edwin Donayre.

"Más es responsabilidad de las comisiones que tienen a su cargo evaluar estas solicitudes del Poder Judicial y actuar rápidamente elevando el informe, recomendando levantamiento de inmunidad", manifestó.

Por otra parte, Daniel Salaverry consideró que no el Poder Judicial no puede ser "juez ni parte", por ello, no se le podría encargar levantar la inmunidad parlamentaria.

Según explicó, la Corte Suprema entraría en un conflicto, ya que se estaría adelantando un veredicto de las investigaciones.