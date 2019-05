Cárcel y reformación

Señor Director:

Esta semana, el congreso decidió suspender a la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda por haber contratado como asesora a una persona que había sido sentenciada por terrorismo. Sin embargo, lo que deja mucho para reflexionar con respecto a este caso es que se trataba de una persona que había cumplido con su sentencia y, por lo tanto, debería poder trabajar en cualquier puesto. Quizá en este caso el subconsciente traicionó a los congresistas y de cierta manera han confirmado lo que la mayoría de peruanos piensa. Las cárceles no están cumpliendo su función reformatoria y no están logrando que las personas que se encuentran privadas de su libertad salgan como personas útiles a la sociedad. Por el contrario, en muchos casos salen de los penales directamente a continuar con una vida delictiva o hasta continúan dirigiendo bandas criminales dentro del centro penitenciario. Por ello se debe tener en cuenta una propuesta que será poco popular, pero no por eso menos necesaria. Se debe realizar una mayor inversión en las cárceles y centros juveniles para que quienes sean internados reciban la atención psicológica necesaria y afronten un verdadero proceso de reformación que les permita integrarse a la sociedad una vez que hayan cumplido su condena. La verdadera función de los penales no es únicamente alejar de la sociedad a quienes han cometido un delito. Se tiene que buscar hacer de quienes eligieron un camino errado personas útiles a la sociedad y que de ese modo puedan aplicar al puesto de trabajo que deseen y que su posible empleador tenga la confianza de recibirlo sin mayor prejuicio. Estos cambios se deben aplicar tanto a penales como a centros juveniles y a quienes se encuentran con prisión domiciliaria o en centros especiales como Diroes. El proceso de rehabilitación debe ser obligatorio sin importar género, edad o clase social.

Cristian Rebosio Aguilar

cristianrebosio95@gmail.com

Trasladan a trabajadores municipales como objetos

Señor Director:

Trabajadores son trasladados de un lugar a otro como objetos. Es lamentable conocer que en un distrito pujante como Los Olivos, sus funcionarios y autoridades municipales no respetan la dignidad de los humildes trabajadores de la localidad. Estos son trasladados en cargadores frontales como si fueran materiales u objetos. ¿Dónde está el respeto y la dignidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores municipales? Es realmente indignante. Esta imagen nos debería llevar a la reflexión ciudadana, así como también a una sanción eficaz e inmediata. Es necesario.

José Quiroz

josequirozp1980@gmail.com

Scooters en Lima

Señor Director:

Después de tanta propaganda para el uso masivo de bicicletas y pintado de ciclovías, resulta que para favorecer a dos empresas de alquiler de scooters se permitirá que las VMP circulen por las angostas ciclovías, que por la fuerza y la velocidad de propulsión desplazarán a las bicicletas hacia la calzada si se encontraran frente a frente. Además, la ONG Luz Ambar, que debió advertir el peligro, o sugerir su reglamentación, se limita a comentar con posterioridad los accidentes, e indica que cada comuna, tantas como hay, elaborarán sus ordenanzas. No obstante, la RM 308-2019 MTP es una sola. Según información de El Comercio del 28 de abril del 2019.

Humberto Tochio

DNI 07929983

Violencia contra la mujer

Señor Director:

Con la finalidad de concientizar a la población sobre la violencia contra la mujer se convoca la marcha “Hombres sin violencia”, este 7 junio, a las 5:30 p.m., en el Poder Judicial, frente al hotel Sheraton. Dirigido a toda la ciudadanía.

Pilar León Sánchez

tpilar2306@yahoo.com