Reforma política, ¿panacea o placebo?

La última encuesta IEP confirma que a la gente le gusta el tema de una reforma política. ¿De dónde procede la popularidad de esta idea? En parte viene de que en efecto el sistema político necesita cambios, muchos de ellos en el sentido de una modernización. También aquí la sociedad se transforma y las normas son estáticas.

Pero quizás el driver más importante en este deseo de cambios es que se está atribuyendo al sistema político todos los defectos (delitos, faltas, inoperancias) de quienes participan en él. Tendríamos, de un lado, algo así como un sistema político corrupto, donde ningún actor se salva de estar inmerso.

De otro lado tenemos una fuerte convicción de que con una reforma, que hoy está significando sobre todo cambios en las normas del sistema electoral, es posible resolver la totalidad de los problemas en la política. El objetivo es sobre todo modificar la manera en que se ejerce el poder elegido a todos los niveles.

Todo esto está sembrado de problemas. Primero está la cuestión de si reescribir las reglas efectivamente puede cambiar la conducta de los políticos. Puesto de otra manera, ¿los políticos transgresores hubieran actuado distinto frente a otras reglas? Lo más probable es que sí. ¿Fueron mejores las anteriores reglas? Unas sí, y otras no.

Tomemos una nueva regla que goza de gran aprobación: la no reelección de los congresistas. Más allá del elemento de castigo a los elegidos en el 2016, hay otro de esperanza: si los de hoy no vuelven (poco más de 10% suele hacerlo), los de mañana serán mejores. Todavía no se ha escrito el proyecto para impedir sorpresas ingratas entre los elegidos.

No queremos dar la impresión de que una reforma política es imposible. Nuestro argumento más bien es que un remozamiento efectivo del sistema político tiene que ir bastante más allá de las propuestas de estos días, aunque estas sean técnicamente solventes. Prácticamente exigirían importantes modificaciones constitucionales.

Hay, y no solo en la política, una cultura de la desobediencia a la regla que el país no termina de comprender. Los políticos, por su relación con los medios, son la vitrina más visible de ese problema, pero no necesariamente su escenario principal. ¿Con qué reforma se va a enfrentar eso?