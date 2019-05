Richard Acuña habría realizado trámites de licenciamiento a favor de la Universidad Señor de Sipán

Trámite privado. El congresista Richard Acuña fue denunciado al ingresar el pasado 15 de abril a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) para presuntamente realizar gestiones a favor de la Universidad Señor de Sipán, institución privada de la que es accionista, miembro del Directorio y apoderado.

Según Panorama, el legislador de Alianza Para el Progreso se reunió con altos funcionarios de la Sunedu, ente regular del Estado que evalúa entregar o no el licenciamiento del centro universitario mencionado.

En respuesta, Acuña Peralta precisó que la reunión se llevó a cabo tras la solicitud de la Sunedu a fin de "trabajar a nivel técnico y ver los temas de la Universidad Señor de Sipán".

"Yo no me voy al Congreso a ganar un sueldo. Sigo ejerciendo mi función privada porque yo no vivo del Congreso... Creo que no existe delito alguno en ser político y empresario", recalcó.