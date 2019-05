Paridad en la política: el 77% respalda la propuesta del Ejecutivo

La propuesta que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso para incluir la paridad de género y alternancia en las listas de candidatos al Parlamento recibió alto respaldo de la ciudadanía.

Según registró la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 77% de peruanos dijo estar de acuerdo con que las listas de postulantes tengan igual número de hombres y mujeres.

El proyecto, que está dentro del paquete de las propuestas de reforma política, también establece que el orden de los candidatos sea alternado: hombre-mujer o mujer-hombre.

La mayor cantidad de porcentaje a favor de esta iniciativa fue el de las mujeres. El 80% de las peruanas mostró su respaldo a la propuesta, que busca la equidad de género. Por el lado de los hombres, el 74% la apoyó.

Además, la zona geográfica en la que hubo una mejor respuesta fue en Lima, con 79%; al interior del país, el 76% se mostró de acuerdo. El sector de nivel socioeconómico A/B también remarcó su respaldo, con 79%.

Contrario al apoyo de la población, algunos congresistas, principalmente de Fuerza Popular, han rechazado esta iniciativa. La legisladora Rosa Bartra señaló hace unas semanas:

"La paridad no es un objetivo correcto. Logrando que la mitad de las autoridades sean mujeres no se resuelve el problema de fondo. El problema no es la falta de paridad, es la falta de igualdad".