“El profesor firma y se va”

Señor Director:

Manifestamos nuestra incomodidad contra el profesor Ángel Pérez Tipacti, que enseña el curso de Física Elemental, en el 5to A, secundaria, de la Institución Educativa República Federal de Alemania, en Villa El Salvador, quien no cumple con sus funciones de profesor, pues a la vez es regidor de la Municipalidad Distrital de Lurín y también se desempeña como médico.

Esta situación perjudica a nuestros hijos. Ya pasaron dos meses desde el inicio de clases y hasta la fecha no se hace presente, sin embargo, acude al colegio, firma el cuaderno de asistencia, pero no ingresa a dictar las clases. Sobre este reclamo ya tiene conocimiento la UGEL, mediante expedientes N° 0034246 y N° 0049261. De la documentación que se indica, también tiene conocimiento la señora directora Daría Rosales Trujillo.

Los 33 padres de familia nos sentimos insatisfechos e incómodos, ya que el curso que dicta el profesor que indicamos es elemental para el aprendizaje de nuestros hijos.

Tenemos conocimiento de que el citado profesor viene trabajando en esta modalidad desde hace años y a la fecha no ha cambiado sus formas. Adjuntamos la firma de los padres.

Padres de familia 5 A

I.E. República federal de alemania

Ya es hora de cambiar

Señor Director:

¿Cuándo despertaremos por la mañana y nos encontraremos sin ver, oír o leer informaciones sobre nuestras miserias? Tenemos que resolver nuestros problemas fundamentales. Nos permitimos presentar algunas sugerencias en dicha perspectiva: hacer crecer en nuestros jóvenes el interés y el afán por participar activamente en política, partiendo de dos ideas: para servir a la comunidad y ayudar en la tarea de impulsar y materializar el progreso. Tener cuidado de aquellas personas que siguen soñando con tener en sus manos el manejo de los asuntos del poder, la ciudadanía y la cosa pública con la ambición de gozar de las oportunidades que brinda este para el aprovechamiento indebido o enriquecimiento ilícito. Alertar a los jóvenes que vienen desarrollando sus capacidades de pensamiento y cuestionamiento sobre la existencia de escuadrones mediáticos que con narrativas falsas pretende empoderar la imagen de un héroe que no es. Evitemos que se instalen en el imaginario de la juventud imágenes e ideas dañinas.

José Antonio Chávez Zevallos

jach_unsa@yahoo.com

A revisar las adjudicaciones

Señor Director:

Lava Jato, caso que copa nuestra atención, desgraciadamente no es el único que tenemos en la “mochila” de vergonzosos pasivos por falta de ética, que debemos limpiar en nuestro país.

Llama la atención el porqué el Gobierno no dispone ya la revisión de los procesos de adjudicación y la evaluación del costo beneficio de las concesiones (peajes) y APP, así como el de los contratos de consultorías y asesorías de por lo menos los últimos diez años, negocios estos que la PCM ha salido a defender como si no hubiesen indicios razonables de que los millonarios egresos del Estado por esos conceptos no se justifican por sus resultados y menos por la existencia de una abultada burocracia.

Honrando la denominación del año respecto a la impunidad, la Contraloría debe disponer evaluar los exámenes especiales concluidos del sistema de control y el Congreso de los expedientes de investigación generados por las comisiones investigadoras y despachos respecto al cumplimiento de sus recomendaciones. Además, el Congreso debe emitir informe del número de investigaciones no concluidas, archivadas con sospecha y qué legislación ha producido para evitar la reincidencia, ya que los gastos por concepto de investigaciones son millonarios y al parecer no han generado beneficio al país.

Pedro Morales Mansilla

Excongresista acción popular