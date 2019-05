Luis Pásara: “La lucha contra la corrupción en boca del presidente es más un discurso que realidad”

Luis Pásara es un observador acucioso de la realidad peruana. Vive en España, pero no pierde de vista lo que ocurre por acá. Acaba de publicar, en calidad de editor, el libro La justicia en la pantalla, que reúne trabajos de prestigiosos autores. En la siguiente entrevista reflexiona sobre el caso Lava Jato y la marcha del Gobierno.

Ha estado en el Perú el último mes y ha visto de cerca los últimos acontecimientos del caso Lava Jato, los más dramáticos desde que empezó el escándalo. ¿Qué piensa?

De quienes elegimos a la presidencia en los últimos 35 años, uno está preso, otro está prófugo, dos están procesados y el quinto eludió el proceso suicidándose. Internacionalmente esto puede leerse como un récord de corrupción o, también, como una acción ejemplar de la justicia. Para llegar al bicentenario hay que escoger una de las dos versiones.

Es verdad que los casos conocidos nos revelan como un país profundamente corrupto, también es verdad que despachos periodísticos del extranjero han resaltado la acción de la Fiscalía.

Hay una ambigüedad por resolver, vamos a ver si la acción de la justicia resulta ejemplar. Todo está en curso, vamos a ver en qué desemboca.

¿Esperaba que alguien como Alan García se suicidara?

Mire, García, cercado por las evidencias, escogió un final teatral, propio de la ópera que le gustaba, que algún incauto puede confundir con un gesto digno. Lo de la persecución política es un invento de los apristas para salir del paso y de los fujimoristas que se suman al coro porque les conviene, porque tienen a Keiko presa. En Lima he comprobado dos tipos de reacción: los que lamentan que, finalmente, la justicia no pudiera enjuiciarlo y condenarlo, y los que más cautelosamente se preguntan si, en ese caso, no cabía el riesgo de que resultara absuelto.

¿Dónde se ubica usted?

Estoy con los segundos porque se trata de la justicia peruana que en los últimos meses absolvió a Daniel Urresti y condenó a Pedro Salinas. Pese al valeroso esfuerzo de algunos jueces y fiscales, la justicia nuestra sigue siendo, lamentablemente, impredecible.

Los medios peruanos fueron criticados por su cobertura.

Me llamó la atención, sí. Los titulares del día siguiente eran casi un homenaje. Hay una escena oficial que, todos sabemos, es una farsa, una suma de hipocresías, y sin embargo los medios del Perú siguen usando palabras clásicas para referirse a aquella con solemnidad. Lo otro que me causó curiosidad fue la reacción de algunos políticos, como Alfredo Barnechea.

Quien armó un mitin en pleno velorio.

Reveló al personaje. Lo que veo ahora es que el APRA está tratando de salvar los muebles. Una pregunta por hacerse es si hay herederos para hacerse cargo del partido. Como dicen del peronismo, el APRA es más un sentimiento que una propuesta. ¿Alguien tiene la estatura para asumir el liderazgo?

¿Ve a alguien?

De los que uno ve en lista, parece que ninguno.

Fuera de García, también están Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Los dos primeros con sus vidas políticas acabadas, el último todavía tiene interés en recuperarla. No hay que olvidar a Keiko Fujimori y un partido que busca sobrevivir.

En el Perú es riesgoso asignar o negarle futuro político a alguien. No hay partidos ni lealtades, conforme acaba de demostrar nuevamente Barnechea, y el electorado es volátil. Pero, claro, los expresidentes y la ‘señora K’ encontrarán mucha dificultad para librarse de las manchas que muestran.

¿Qué tanto perjudicará a la izquierda la situación legal de Susana Villarán?

Creo que la izquierda a la que le puso rostro Susana Villarán ya no existe como proyecto político. Verónika Mendoza, Vladimir Cerrón, Gregorio Santos o, si se quiere, Antauro Humala representan algo muy distinto a Villarán. Pueden gustarnos o no, pero son otra cosa.

¿La izquierda modelo Villarán ya murió?

La izquierda propuso un análisis que, quienes trabajamos en ciencias sociales, ayudamos a construir. Ese diagnóstico y esas propuestas que nunca estuvieron bien desarrolladas han ido perdiendo vigencia. El Perú, hoy, es un país muy distinto al que la izquierda diagnosticó en su momento. Susana Villarán pertenece a ese pasado ya cancelado y, ahora, manchado con esta historia lamentable. Es que el poder produce estas tentaciones grandes y se necesita de una dosis ética muy fuerte que, para ser muy claros, la izquierda no generó en el país. Simplemente ese proyecto se cayó, se cayó.

Hablemos sobre el papel de la prisión preventiva: hay un debate sobre si es una medida justa o no. A los fiscales del equipo especial los acusan de impulsar una persecución política. ¿Qué le parece el trabajo de ellos hasta el momento? ¿Ha habido excesos o no?

Lo de la persecución política es una excusa poco creíble: ¿Barata, acaso, ha sido reclutado como cómplice de esa persecución? Los fiscales del equipo especial parecen estar avanzando sobre terreno firme, pero, claro, hay mucho por demostrar. En lo que sí hay exceso es en la modificación legal que, con anuencia de la mayoría fujimorista en el Congreso, extendió la prisión preventiva hasta tres años. Esa duración se asemeja a una condena anticipada, injustificable y que oculta la falta de capacidades en el Ministerio Público para llevar a cabo una investigación de manera expedita y sólida.

Sin embargo, la gente celebra la prisión preventiva. Las advertencias de los abogados o especialistas en derecho no prenden, ¿cierto?

Es que la gente desconfía del producto final de la justicia, con razón, y entonces dice: si a estos los van a exculpar, por los menos que se coman un año dentro. La prisión preventiva es como una suma a cuenta de una deuda que, al final, no se sabe si será cancelada o no. Entonces, los refinamientos que tenemos la gente de derecho no corresponde al sentimiento popular.

Hay una disociación.

Así es. A la gente lo de los tres años de prisión preventiva no le parece mal, a mí me parece un escándalo. Originalmente, por casos extraordinarios, llegaba a 12 meses. Luego pasó a 18 y ahora a 36. Algo totalmente injustificado.

El argumento es que los delitos de ahora son mucho más complejos.

Es el mismo argumento que se usó para pasar a 12 meses y luego a 18. El problema con la prisión preventiva es que no hay condena. ¿Y qué pasa si alguien es exculpado? ¿Quién le devuelve a esa persona esos años en la cárcel? Esto que digo vale para cualquiera.

Al parecer, pasó el mejor momento, en términos de popularidad, del gobierno de Martín Vizcarra. Las encuestas ya registran una mayor desaprobación que aprobación. ¿Cómo cree que el presidente enfrentará los dos años que le restan de mandato?

A Vizcarra le está ocurriendo lo que ha pasado con todos los últimos gobiernos, que llegan pronto o más lentamente hasta el punto en el que demuestran su incapacidad. A Toledo ese momento le llegó rápidamente; sorprendentemente, Humala demoró un poco más y Kuczynski llegó corriendo. Hay algunos nombramientos de Vizcarra que son, en algunos casos discutibles y, en otros, claramente impugnables.

También es verdad que los presidentes peruanos no son populares. Tienen algunos picos, luego caen.

Hay que preguntarse si es un problema de los presidentes o del país, que carece de cuadros para gobernar un país difícil, que se ha salido de control, desde el tránsito en Lima hasta el narcotráfico, la minería ilegal o la trata de personas. Este es un país en el que el gran recurso disponible en estos años es el económico, pero quienes están en cargos públicos nacionales, regionales o municipales, generalmente, lo despilfarran o se lo roban.

¿No le reconoce algo a Vizcarra?

Ayúdeme usted, ¿qué se le puede reconocer?

Bueno, se compró el pleito de la lucha contra la corrupción.

Pero la lucha anticorrupción es un discurso. ¿Qué ha hecho el gobierno sobre eso? Lo que hace el presidente es salir a decir que le parece muy bien, que la apoya, ¿y qué hace en concreto? Por lo pronto tendría que dar recursos, y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha dicho ya que no hay dinero suficiente. Barata ha prometido entregar cuatro mil páginas de documentos, ¿quiénes van a revisarlas y procesarlas? ¿El equipo especial tiene el personal suficiente y especializado? No basta con salir en la televisión para decir que el gobierno respalda a los fiscales, eso es para las encuestas.

Encuestas que ya no son tan favorables.

Así es, lo que significa que el discurso de la lucha anticorrupción ya no funciona. A mí me parece que se agotó. Salvador del Solar, hasta donde lo conozco, me parece una persona competente y bien intencionada. Parecía traer oxígeno al gobierno de Vizcarra, pero creo que no ha podido superar la difícil prueba de Las Bambas, al tiempo que la reconstrucción del norte no avanza y, como le digo, la lucha contra la corrupción en boca del presidente es más un discurso que una realidad.

¿Vizcarra debe cambiar de discurso?

No creo que a Vizcarra le falte un discurso sino una propuesta de país que, hay que reconocerlo, ningún otro actor político tiene y no es sencillo formular a estas alturas.