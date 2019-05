Montenegro sobre interpelación a Flor Pablo: "No es oportuna, tiene 40 días de gestión"

El Congreso de la República aprobó el 2 de mayo la moción de interpelación presentada contra la ministra de Educación, Flor Pablo, por los enlaces de consulta recomendados que figuran en los textos escolares.

Con 56 votos a favor, 29 en contra y 10 abstenciones se decidió dicha medida que cita para el próximo jueves 9 de mayo a Flor Pablo a fin de que responda un pliego de 29 preguntas.

Sobre la decisión del Congreso de la República, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, indicó que Flor Pablo apenas tiene un poco más de un mes en el cargo y es una decisión inoportuna.

“Si bien todos los ministros podemos ser interpelados y podemos ir a contestar todas las preguntas que desde el Congreso necesiten, no es oportuno, tiene 40 días de gestión y lo que objetan es algo que deviene de responsabilidad administrativa anterior”, comentó a Andina.

“No distraigamos, no a un sistema de obstrucción, a un sistema que no ayuda, que no colabora mutuamente con los objetivos centrales que debe haber por el país”, añadió.

Asimismo, se refirió a una posible interpelación al ministro del Interior, Carlos Morán, por las diligencias que se realizaron para detener a Alan García, que decidió suicidarse para evadir la justicia.

“(Eso ocurre) cuando lamentablemente no se colabora en sacar adelante la reforma política que es sumamente necesaria y cuando tenemos la convención a favor del adulto mayor que no es aprobada”, finalizó Gloria Montenegro.