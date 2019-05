Lava Jato: Rosa Bartra y la vez que dijo que tenía un millón de folios sobre el caso

La expresidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, viene siendo muy criticada tras las nuevas revelaciones que han salido a la luz sobre el caso de corrupción más grande en los últimos tiempos de nuestro país.

Los hallazgos descubiertos por el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía ha logrado mostrar la fuerte relación entre la constructora Odebrecht y los políticos Keiko Fujimori (hoy, con prisión preventiva) y Alan García (fallecido hace unas semanas tras suicidio), descubrimientos que no obtuvo la de Rosa Bartra.

"No es Comisión Lava Jato, sino Lava Alan, Lava Keiko, y ahora nos enteramos que también era Transportes Don Reyna (de José Nava Mendiola)", señaló al respecto la minsitra de la Mujer, Gloria Montenegro, para RPP.

La parlamentaria se ha defendido en reiteradas ocasiones y de muchas formas; incluso, en algunos casos ha optado por dar declaraciones sumamente llamativas sobre el tema. Por ejemplo, luego del interrogatorio contra Barata, comentó que el exrepresentante de Odebrecht en Perú "no había dicho nada nuevo".

"Siento como si estuviésemos en febrero o marzo de 2018 porque Jorge Barata no ha dicho absolutamente nada que sea nuevo, que no se haya conocido, o que no esté recogido con respecto a los megaproyectos en el informe de la comisión investigadora que nosotros presidimos y que el Congreso de la República aprobó", señaló Rosa Bartra hace menos de diez días.

Pero una de las más peculiares y sobrecargadas la dijo en esa oportunidad. "Reveló" que su comisión tiene un millón de folios a diferencia de la Fiscalía que obtuvo 4000 tras los interrogatorios a Barata.

"Yo no voy a calificar eso porque todos pueden sacar sus conclusiones, pero ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo que no hayamos conocido antes ya? Y encima de eso dicen que van a dar los documentos que corroboran esto más adelante...4000 folios, sería bueno recordar que en la comisión investigadora hay más de un millón que pueden usar y están a su servicio", manifestó la legisladora fujimorista.

Por otro lado, de acuerdo a "Hildebrant en sus 13", Rosa Bartra podría postular a la presidencia del Congreso de la República en julio, pero los cuestionamientos sobre Lava Jato podrían hacerle perder la contienda.