Señor Director:

Es preocupante que la Sunedu no tome en cuenta el factor humano al momento de licenciar. ¿Cómo se puede mejorar la educación si aún siguen los mismos docentes con escaso nivel académico y escaso compromiso con su trabajo, ha habido cambios de docentes? ¿Cómo la Sunedu permite que los docentes de la San Luis Gonzaga de Ica usen maestrías chichas para asegurar su puesto de catedrático? ¿Sabe la Sunedu que la misma Gonzaga se dedicó a repartir como volantes el grado de magíster a sus docentes solo y únicamente por cumplir con las normas, y que incluso la misma universidad ha tenido que cerrar ese programa de postgrado porque no aportaba en nada a la formación académica? La Sunedu debería bajar al llano y ser más exigente, nuestra educación pública está en emergencia, y no se puede pasar por alto detalles tan importantes donde el único y principal perjudicado sería el estudiante.

Manuel Miranda Salcedo

Red prestacional Almenara

Señor Director:

Hemos tomado conocimiento de la comunicación efectuada por el señor Carlos Rodríguez Remond, publicada en la sección Opinión correspondiente a la edición del 28 de abril de 2019, a través de la cual se realizan una serie de afirmaciones inexactas respecto al procedimiento seguido contra la Red Prestacional Almenara ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud).

Resultan inexactas las afirmaciones realizadas por el señor referidas a que la Red Prestacional Almenara de EsSalud habría “ocultado pruebas” o en la que menciona que “... el abogado de EsSalud (...) me dijo que ellos iban a pagar al ente independiente y averiguar la verdad, pero solo querían que no siguiera escribiendo en Twitter”, “... he llamado a la IFIS y comprobé que EsSalud no hizo ninguna acción. Me han vuelto a engañar”.

En nuestra opinión, dichas afirmaciones no contribuyen a esclarecer las investigaciones en torno a los hechos cuestionados en el procedimiento seguido ante SuSalud.

EsSalud reitera su compromiso de colaborar con todas las investigaciones que el ente fiscalizador prosiga con el fin de esclarecer los hechos sucedidos, y aplicar las medidas que este considere pertinentes, con total neutralidad, transparencia y ética profesional, principal interés de nuestra institución.

Rubén Cano Mendoza

jefe ofic. rrii essalud.

Capacitación a docentes

Señor Director:

Con la finalidad de que los directores y docentes de las instituciones focalizadas y no focalizadas mejoren sus prácticas docentes, así como implementar el currículo nacional, la UGEL Santiago de Chuco, a través del Área de Gestión Pedagógica y del Programa Acompañamiento Pedagógico Multigrado Monolingüe Castellano, nivel primaria, desarrolló el “I Taller de Fortalecimiento de Competencias Profesionales”.

Al finalizar este taller, los directores y docentes se encuentran en capacidad de elaborar los documentos de planificación curricular de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia de acompañamiento pedagógico multigrado monolingüe Castellano. Además, se efectuó una evaluación mediante el seguimiento al avance de su ejecución y desarrollo de actividades por parte de los participantes.

Pedro Sánchez

Celeridad en obras de SJL

Señor Director:

Los vecinos de la zona afectada por el aniego en San Juan de Lurigancho (cruce de Tusílagos y Próceres de la Independencia) esperamos que aceleren las obras para una adecuada transitabilidad en esta importante arteria vial.

Nelly Flores

