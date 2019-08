“Traslado de 60 camas del hospital Naylamp al Heysen es antitécnico”

La crisis de la seguridad social pone en cuidados intensivos a los nosocomios de EsSalud en la región Lambayeque.

Esta situación ha conllevado a que los médicos y personal asistencial levanten su voz de protesta, pues no aceptan que se apliquen medidas que vulnerarían los derechos y colocarían en riesgo la vida de los pacientes, en razón que se inició el traslado de 60 camas de hospitalización del Hospital Naylamp al área de refugio del Hospital Luis Heysen, medida a la que calificaron de antitécnica y peligrosa.

Manuel Soria Alvarado, presidente del Cuerpo Médico del último hospital en mención, señaló que este problema es a consecuencia del ultimátum que dio la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para ejecutar el desalojo de la torre A del Hospital Naylamp, debido a una deuda, y por la desatención de las autoridades nacionales.

“Existe incapacidad para administrar a los hospitales de EsSalud. Las diferentes gestiones han devuelto presupuesto al tesoro público cuando existen múltiples necesidades que deben atenderse”, afirmó.

El caso

Tras la orden de desalojo en el Hospital Naylamp, desde la Red Asistencial Lambayeque se ejecuta un plan de emergencia, enfatizó Soria Alvarado, quien lo cuestionó.

Por ejemplo, precisó, está la ubicación de 60 camas de hospitalización de dicho nosocomio en el área de refugio del Hospital Luis Heysen. “Son cuatro ambientes que se ubican en el segundo y tercer nivel del nosocomio y está destinado para albergar a los pacientes de presentarse una emergencia como un sismo o incendio”, explicó.

“Es una medida antitécnica que vulnera las normas, pues no se cumplen las condiciones que se exigen para brindar atención médica”, anotó.

Incluso agregó que hay mayor riesgo de que las infecciones intrahospitalarias aumenten. “Es un peligro, es un delito”, recalcó.

Otra de las medidas que se tomarían –remarcó– es que los consultorios del referido nosocomio se conviertan en área de hospitalización. “Somos respetuosos de las disposiciones, pero rechazamos estos hechos que vulneran la norma técnica”, expresó Soria, quien estuvo acompañados de médicos gremialistas y trabajadores.

También advirtió que el área de Emergencia de Luis Heysen se congestionó, pues si antes se atendía a 250 pacientes al día, ahora son más de 600 personas. “Lo que sucede es que los pacientes del Naylamp son trasladados a Luis Heysen, un hospital referencial y no de primer nivel de atención”, anotó. Aseveró que no aceptan un plan que transgreda el acto médico y coloca en riesgo a los pacientes”, destacó y dejó en claro que no lo aceptarán ni tolerarán.

Naylamp y HAAA son de alto riesgo hospitalario

En otro momento de su intervención, Manuel Soria planteó una mesa de diálogo para encontrar un paliativo a esta problemática. Aunque lamentó que los funcionarios de la Red Asistencial Lambayeque no hayan marcado una posición firme.

“De no ser atendidos se tomarán acciones de protesta”, enfatizó.

Por su parte el exgerente de la Red Asistencial, Walder Carpio Montenegro, cuestionó que a la fecha no hayan ejecutado obras de infraestructura en el Hospital Naylamp y el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA), considerado de alto riesgo hospitalario.

Asimismo indicó que no se prioriza la construcción de un moderno hospital en el terreno, situado en carretera al distrito de Pomalca.