Señor Director:

Con todas las evidencias que han salido a la luz en las últimas semanas, con respecto al caso del expresidente García, el Partido Aprista insiste en que su exlíder no tiene nada que ver con las coimas entregadas por Odebrecht por las obras del Tren Eléctrico y el segundo tramo de la Interoceánica. Alan García era considerado un político muy hábil e inteligente, por ello sorprende que traten de hacer creer que el expresidente no sabía absolutamente nada, mientras su exsecretario, exministros, exviceministros, entre otros, recibían y negociaban coimas por la adjudicación de obras. Aquí no se trata de santificar al expresidente, sino de conocer la verdad.

El PAP necesita una renovación urgente. Hoy por hoy es un partido sin líderes ni credibilidad. Si los actuales miembros que conducen el partido tienen algo de dignidad, deberían dar un paso al costado y forjar a nuevos jóvenes para el futuro del partido. Por la memoria de Haya de la Torre, que luchó por una sociedad más justa y la solidaridad con los pueblos olvidados, se debería empezar por reconocer y admitir los errores que se cometieron y que no se volverán a cometer. Solo el pueblo decidirá si merecen una nueva oportunidad o es el fin del partido más antiguo del Perú.

Joel Peña

Colegio militar Bolognesi

Señor Director:

Mal hacen los directivos del Colegio Militar Francisco Bolognesi en no dar la cara ante los problemas del plantel y que este diario destapó hace algunos meses. El silencio nunca ha sido buena consejera y se está prestando a una serie de conjeturas que van desde arreglos anticipados con inmobiliarias y negociados con empresarios chilenos para construir un gigantesco mall de última generación en las instalaciones del Colegio Militar. Urge una voz autorizada que ponga coto a esta lamentable situación corroborada por congresistas de Arequipa y evite la bola de nieve que más adelante pueda tornarse incontrolable y caotizar la educación de cientos de estudiantes.

Marden Rojas Girón

¿El Perú primero?

Señor Director:

La verdad, no provoca leer periódicos deportivos de nuestro país. La mayoría, si no todos, parecen ser del extranjero. Se dedica más espacio al fútbol internacional que al deporte peruano. El 1º de mayo, un diario brindó varias páginas mencionando al Barcelona, Ajax, Real Madrid, Tottenham, Liverpool, etc., y muy poco a lo nuestro. Tal vez sea más fácil escribir sobre lo que ocurre fuera que investigar y divulgar lo que pasa en Perú.

Como peruano quiero saber detalles de lo que ocurre en Perú. Amplia información sobre la Selección mayor; la Sub-23; los torneos Liga 1 y Liga 2. La Libertadores y Sudamericana, sobre la Copa Perú, el vóley, natación, tenis, atletismo, etc. Sobre los próximos Panamericanos y cómo vamos a llegar. Siempre hay algo que informar.

Fernando Daffos Peña

