Varios Donayres

El pleno del Congreso aprobó este jueves levantar la inmunidad parlamentaria del congresista Edwin Donayre, condenado en última instancia por robo de gasolina al Ejército. Por 102 votos a favor, el Congreso lo expulsó tardíamente de sus filas ocho meses después de la primera sentencia. Inmediatamente, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima ha ordenado a la policía la inmediata captura de Donayre.

El caso del exlegislador es emblemático en varios sentidos. Fue comandante general del Ejército, con un enorme poder político interno y externo que fue desafiado por un pequeño grupo de oficiales que decidió investigar, poniendo a un lado el espíritu de cuerpo, en un gesto valioso sin el cual los delitos de Donayre habrían quedado impunes.

No obstante, a pesar de las denuncias de las que fue objeto, el general sentenciado inició una carrera política en Ayacucho, al mismo tiempo que desplegaba una folclórica presencia en los medios de comunicación que separaron convenientemente las facetas de Donayre, de modo que su proceso judicial no le impidió aparecer frecuentemente como la voz civil de los militares en asuntos importantes.

Donayre casi llega a ser congresista el año 2011 y gobernador de la Región Ayacucho el 2014. Finalmente, fue elegido congresista el 2016 cooptado por un partido en un acuerdo de mutuo beneficio, colocándose en el Parlamento al lado del fujimorismo, a veces contra su propia bancada. Como legislador protagonizó algunos escándalos, uno de los cuales fue un operativo grotesco para intentar desprestigiar al Lugar de la Memoria (LUM).

Si la pregunta es cómo un personaje con estos cuestionamientos pudo llegar al Congreso y cómo se mantuvo en él durante varios meses, a pesar de su condena, las primeras respuestas nos remiten a las reglas de la política que precisamente se pretenden cambiar, y a los pactos velados que impiden que la justicia haga su trabajo, como se pudo ver en varios casos en que el Congreso blindó y blinda a legisladores reclamados por la justicia.

Al cierre de esta nota no se sabe si Donayre se ha puesto a derecho. En cambio, sí es cierto que su caso no es especial ni único. El actual Congreso seguirá protegiendo a un puñado de legisladores con un pasado y presente peligroso, acusados desde narcotráfico hasta tráfico de influencias, y solo porque necesitan de sus votos. Además, es muy probable que existan varios Donayres en nuestro futuro si no se cambian las reglas de la política nacional. De nosotros depende cerrarles el paso.