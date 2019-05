El derecho a no ser discriminado

Uno de los casos pendientes más importantes en el Tribunal Constitucional (TC), por su trascendencia para el derecho de las personas a buscar su felicidad sin perjudicar a nadie, así como a no ser discriminadas, es el referido a la inscripción en Reniec de matrimonios contraídos en países en donde se permite que se realicen entre personas del mismo sexo.

El caso específico pendiente en el TC es el de dos reconocidos académicos, el peruano Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche, y es similar al de Susel Paredes y Gracia Aljovín, a quienes el décimo primer juzgado constitucional reconoció su matrimonio civil realizado en Miami.

Ugarteche y Aroche se casaron en México en 2010 y no están pidiendo que se acepte el matrimonio gay –algo que, sin duda, debiera hacerse– sino, simplemente, que Reniec haga constar su estado civil en el DNI peruano.

El TC debe aceptar esta demanda por el mismo motivo que hizo que en México sea legal, desde 2009, el matrimonio de parejas del mismo sexo:

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial o con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso a dicha institución a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. Una distinción que es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como el fin del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer”.

Un Estado debe garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin sufrir discriminación alguna, especialmente para un segmento de la sociedad históricamente excluido.

El error de Reniec de no inscribir un acta de un matrimonio celebrado en otro país debe ser corregido por el TC mediante un fallo histórico para la defensa del derecho de los ciudadanos a ser felices y a no ser discriminados.