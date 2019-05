Salgado dijo que nunca negoció con Montesinos, pese a protagonizar 'vladivideo'

Un tenso momento se vivió esta tarde durante el Pleno del Congreso que debate la suspensión de la congresista Maria Elena Foronda. Los protagonistas de este cruce de palabras fueron Luz Salgado (Fuerza Popular) y Rogelio Tucto (Frente Amplio).

La discrepancia empezó cuando Rogelio Tucto le recordó a Luz Salgado sus reuniones con Vladimiro Montesinos en una de las salas del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). Este no fue bien tomado por la fujimorista que replicó de una manera airada.

Durante su respuesta, Luz Salgado manifestó que nunca recibió dinero, ni hizo negociaciones con Vladimiro Montesinos y que por el contrario, lo enfrentó en varias oportunidades. Sin embargo, un video publicado varios años en redes sociales demuestra el nivel de cercanía con el exasesor de Alberto Fujimori.

"Es lamentable que este señor (Rogelio Tucto) ahora niegue lo que ha dicho en varias oportunidades, pero lo peor es que trate de insinuar algo que no es cierto y que por eso he pasado 8 años en el Poder Judicial, porque fui acusada por Vladimiro Montensinos y nunca hice negociaciones, nunca recibí plata, nunca me vieron a mí a solas con él", dijo Salgado en el Pleno del Congreso.

"Si de algo me tengo que enorgullecer es que más bien le di la contra en muchísimas cosas, así que usted no me va tratar de embarrar como siempre la izquierda ha tratado de embarrarme y yo he pasado por el PJ y no han podido casualmente decir absolutamente nada porque no tuve nada que ver en ninguna negociación", agregó.

Es importante mencionar que existe un 'vladivideo' de fecha 15 de enero de 1998 en donde se ve a Luz Salgado, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez y Alex Couri. El video publicado por el Centro de Documentación e Investigación LUM y muestra la estrecha relación entre Salgado y Montesinos.

La mencionada salita del SIN ha sido lugar donde Montesinos ha entregado dinero a diversos funcionarios de manera ilícita. Por estos motivos y otros, cumple prisión efectiva al igual que el exdictador Alberto Fujimori.

'Vladivideo' en el que participó Luz Salgado