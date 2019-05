Premier: Hay que estar alerta de quiénes retrasan la justicia

Habló claro y con firmeza. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, instó al país a diferenciar qué sectores están a favor de los avances de la justicia en los casos de corrupción y cuáles representan un obstáculo.

"Creemos que los peruanos tenemos que estar alertas, escuchar y mirar, y darse cuenta quiénes están retrasando la justicia y quiénes están tratando que esta avance", enfatizó el premier.

En ese sentido, Del Solar remarcó que no le parece "correcto" ni "acorde" con lo que el país necesita que, en estos momentos, se pretenda "entrampar" la discusión en que si la detención del fallecido exjefe de Estado Alan García cumplió o no con los protocolos, que si hubo ambulancia o no.

"El expresidente Alan García, lo podemos decir ahora que hay una carta que él dejó y lo deja muy claro, y porque hemos visto tristemente que él ya tenía un arma en las manos, tomó la decisión de quitarse la vida cuando la justicia tocó su puerta. Esto es un hecho objetivo. No distraigamos a la opinión pública y al trabajo de la justicia y del propio Ejecutivo", expresó.

Agregó que, de esta manera, se distraen "energías constructivas" que deberían estar encaminadas a cambiar el país, así como a apoyar el proceso de justicia. No obstante, informó que el ministro del Interior, Carlos Morán, asistirá al Congreso, que lo ha citado para esclarecer el procedimiento de detención preventiva del exmandatario.

"Lo mismo ha pasado con el exfiscal Chávarry, quien no ha sido atendido oportunamente en comisiones del Congreso, no se ha tenido el quorum. La ciudadanía tiene que tener muy claro quiénes estamos apostando por cambiar este país y quiénes están dando la espalda a la justicia", refirió Del Solar.

Reiteró que el Gobierno tiene un compromiso sólido y serio con la lucha anticorrupción y anunció que, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), están evaluando el pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre un requerimiento económico adicional.

Sobre vacancia

El jefe del Gabinete rechazó la postura de quienes piden el cierre del Congreso de la República, así como de quienes pretenden impulsar la vacancia del presidente Martín Vizcarra. En ese sentido, dijo que ambos poderes del Estado deben trabajar juntos por el avance del país.

"No me parece correcto, no me parece responsable que se esté preguntando sobre un posible cierre del Congreso; así como no me parece responsable que se esté sugiriendo un posible intento de vacancia", afirmó Del Solar ayer, en conferencia de prensa, luego del Consejo de Ministros.

Así respondió al 70% de la población -encuestada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicada el domingo pasado-, que manifestó estar de acuerdo en que el presidente Martín Vizcarra cierre el Parlamento. Mientras que la fujimorista Yeni Vilcatoma fue quien hace dos semanas anunció que su despacho estaba preparando una moción de vacancia contra Vizcarra.

"No tenemos responsabilidad por la pregunta que, al ser respondida por la ciudadanía a través de una encuesta, refleja la sensación de que el Congreso tenga bajo nivel de aprobación", añadió.

Sin embargo, sostuvo que no es una novedad la baja aprobación del Legislativo; así como tampoco es un hecho exclusivo de nuestro país.

En tanto, reiteró que este Gobierno está comprometido con la defensa de la democracia y destacó la necesidad de trabajar, junto al Parlamento Nacional, a favor del desarrollo del país.

"Tenemos que trabajar con el Congreso; no vamos a entrar en provocaciones; si tenemos discrepancias son bienvenidas en democracia. Necesitamos trabajar juntos", manifestó. ❖

Del Solar: “Reforma política es prioridad para el país”