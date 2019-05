AsÍ operó la organización con Odebrecht en el gobierno de Alan García

Entre los años 2006 y 2011, durante el gobierno de Alan García, operó una estructura que favoreció a las constructoras brasileñas y a las empresas peruanas del 'Club de la Construcción', a cambio de pagos ilícitos.

En específico, según el fiscal José Domingo Pérez, esta estructura criminal favoreció a la constructora Odebrecht con los contratos de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, y en la ejecución del tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

Correos y visitas

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, la organización habría comenzado a operar apenas García asumió su segundo mandato como presidente de la República. La Fiscalía ha reconstruido las acciones desplegadas por esta organización, a partir de las declaraciones y visitas que Jorge Barata y Marcelo Odebrecht realizaron a García.

La primera manifestación de estas coordinaciones se hace evidente en la misiva que, el 12 de septiembre del 2006, Marcelo Odebrecht envió a Alexandrino Alencar, alto funcionario del gobierno de Luiz Lula da Silva, dándole cuenta de que se reuniría con García.

Al día siguiente, 13 de septiembre, en el reporte de visitas de Palacio de Gobierno se anotó que el entonces secretario de la Presidencia, Luis Nava, recibió a Jorge Barata durante seis horas.

Tal como lo anunciaba el correo, el 20 de septiembre del 2006 Alan García recibió en Palacio de Gobierno a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, durante una hora y 52 minutos.

Odebrecht salió satisfecho. En un nuevo correo que remitió a Alexandrino Alencar, el 7 de noviembre del 2006, dice: “Nuestra relación con el presidente Alan García es de extrema confianza y larga data (desde su primer mandato).

Empiezan los pagos

El 11 de septiembre del 2008 García volvió a recibir en Palacio de Gobierno a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Adicionalmente, se suceden visitas de Barata a la casa de Luis Nava.

El 24 de abril último, Barata declaró al fiscal Pérez que en el gobierno de García había la práctica de realizar pagos para acceder a obras, que comenzó en una visita que hizo a la casa de Luis Nava.

En esa reunión, cuya fecha no se ha precisado, pero se ubica entre octubre y diciembre del 2006, Nava le dijo que sabían del pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica.

“Insistió en esta conversa 3 o 4 veces y yo salí inclusive más temprano de este evento porque me sentía mal por este tipo de situación”, señaló Barata.

Agregó que Nava le insistió con el tema de los sobornos en una reunión posterior, en su oficina de Palacio de Gobierno. Nava le contó que se habían enterado de los pagos a Toledo por Josef Maiman.

Maiman se había quejado de que Odebrecht solo le hizo un pago menor a lo acordado y solicitaba el apoyo del gobierno de García para recibir lo que faltaba de los sobornos. Nava indicó a Barata que necesitaba ayudar a Maiman.

Entonces, Barata le ofreció a Nava pagarle US$ 3 millones para que no obstaculice las obras de la Interoceánica y no delate los pagos ilícitos a Toledo. Nava aceptó y Barata empezó a realizarle pagos en efectivo.

En los documentos presentados por Odebrecht aparece que el primer pago a "Chalán", el codinome que recibe Luis Nava, se hizo el 12 de diciembre del 2006. Esto es, cuatro meses después de iniciado el gobierno de García.

Andorra y Lima

Como los pagos en efectivo son lentos, intervino Miguel Atala Herrera, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada d'Andorra para transferir parte del dinero que le ofrecieron a Nava.

Para tal efecto, el 13 de septiembre del 2007, Atala constituyó en Panamá la offshore Ammarin Investment INC, y el 10 de octubre de ese mismo año se abrió la cuenta en Andorra. A pedido de Odebrecht, las sociedades anónimas Klienfeld Service y Coher Coher Investment, transfirieron el dinero entre el 1 de noviembre del 2007 hasta el 19 de febrero del 2008.

De diciembre del 2008 al 21 de octubre del 2013, Miguel Atala trasladó los fondos a otras cuentas en Gran Caimán, Panamá y Estados Unidos. Su hijo, Samir Atala, declaró que los fondos que llegaron a Panamá se remitieron a Lima.

El 26 de abril último, Miguel Atala reveló que todos los fondos que recibió en Andorra se los entregó en efectivo a García, entre los años 2010 y 2018.

Jorge Barata también presentó diversos documentos de Operaciones Estructuradas donde se registraron 21 pagos en efectivo a “Chalán”. Dos pagos se realizaron el 2006 por US$ 328.984.62. Otros 19 pagos hasta por US$ 2.443.200 se realizaron en Lima, entre abril del 2007 hasta enero del 2008. En total, Luis Nava recibió US$ 4,084.184.62.

Junto a los pagos se sucedían las reuniones en Palacio de Gobierno y en el avión presidencial entre Alan García, Luis Nava, Jorge Barata y otros funcionarios del gobierno. Allí se habla del proyecto del Tren Eléctrico, pese a que en esa época todavía no tenía un presupuesto y la obra dependía de la Municipalidad de Lima.

Apoyo total

El 23 de enero del 2009 se registró una reunión entre García y Barata en Palacio de Gobierno que duró tres horas y 20 minutos. Seis días después, el 29 de enero, Proinversión declaró desierta la licitación del Metro de Lima que realizaba por encargo de la municipalidad.

El 13 de febrero siguiente se emitió el Decreto Supremo N° 008-200, firmado por García y el ministro Enrique Cornejo, que encarga a Provías Nacional la infraestructura de transporte terrestre de Lima.

El 19 de febrero, Barata y García se encuentran en el avión presidencial, en un viaje de Lima a Cusco, para la inauguración de un tramo de la carretera Interoceánica. El viaje duró desde las 08:40 horas hasta las 15:15 horas. Allí hablaron del Tren Eléctrico.

De acuerdo con la agenda presidencial, ese día estaba prevista, a las 19:00 horas, la juramentación de Mercedes Cabanillas como ministra del Interior, pero se convocó a sesión del Consejo de Ministros para aprobar el Decreto de Urgencia N° 032-2009.

Esta norma encargó la construcción del Tren Eléctrico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima, designándose como su presidente a Oswaldo Plascencia Contreras.

Meses después, el consorcio Tren Eléctrico, integrado por Odebrecht y Graña y Montero, ganó la licitación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, bajo la modalidad de Concurso Oferta por precios unitarios, sugerido por Barata.

Adicionalmente, Jorge Barata autorizó pagos por US$ 9,7 millones al viceministro Jorge Cuba Hidalgo (8,1 millones) y los funcionarios del comité de licitación, Edwin Luyo y Mariella Huerta (1,2 millones) y Santiago Chau Novoa (400 mil) para asegurar los contratos del Metro de Lima. El hecho de que Nava recibiera menos que Cuba Hidalgo es aún parte del misterio. ❖

Pruebas

Miguel Atala. El exdirector de Petroperu deberá entregar a la Fiscalía reportes bancarios u otros documentos que prueben las entregas de 20 a 30 mil dólares en efectivo al expresidente Alan García, hasta totalizar los 1,3 millones que recibió de Odebrecht en Andorra.

Confesión de Barata