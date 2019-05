El proceso a Susana Villarán

El proceso a la ex alcaldesa Susana Villarán encierra lecciones sobre límites que nunca se debe cruzar incluso cuando se combate a una mafia.

Jorge Barata ratificó en Curitiba que en 2013 Odebrecht aportó US$3 millones para la campaña contra la revocatoria: US$2 millones entregados al publicista Valdemir Garreta y el otro millón al gerente José Miguel Castro.

Según Barata, el aporte buscó tener una buena relación con el municipio; no estuvo condicionado a la ejecución del proyecto Rutas de Lima; y Odebrecht no aportó al financiamiento del intento fallido de Villarán de reelegirse.

El caso se complica, no obstante, por la acusación de que, cuando Odebrecht hizo el aporte, estaba negociando relaciones contractuales con el municipio, algo que deberá dilucidar la justicia cotejando la evidencia reunida por los fiscales en los testimonios de los representantes de las empresas brasileras y de otras fuentes, con el alegato que presente Susana Villarán.

Es evidente, por su trayectoria y signos exteriores de riqueza, que el aporte a la cruzada del No en la revocatoria no fue a parar al bolsillo de la ex alcaldesa ni que ella protagonizó el típico caso de soborno que se está viendo en otros políticos, pero recibir fondos para su campaña constituye, también, una forma de beneficiarse que está prohibida en la ley y que es el motivo central del proceso que se le sigue a la ex alcaldesa Villarán.

La lección política es valiosa: aún cuando se enfrenta a intereses mafiosos como los que promovían la revocación de la alcaldesa Villarán –un combo en el que coincidían Solidaridad Nacional, Apra, fujimorismo, y transportistas y comerciantes de alimentos opuestos a las reformas–, hay límites que no se deben cruzar como recurrir al financiamiento de empresas con intereses en las decisiones del municipio.

Por la confluencia de esos intereses mafiosos en el intento de revocación, esta columna respaldó al No, pero no dejó de criticar de manera clara y directa la escasa transparencia del financiamiento de su campaña, algo que, curiosamente, no interesó mucho, en ese momento, a varias personas que participaron directamente en esa campaña y que hoy enfilan abiertamente contra la ex alcaldesa Villarán.